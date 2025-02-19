Обычная подкормка, а результат впечатляет: как сделать укроп густым и ароматным

1:24 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Выращивание пышного и ароматного укропа на собственном участке — задача вполне посильная, если знать несколько простых секретов. После появления первых всходов важно обеспечить растениям правильную подкормку, чтобы они радовали вас сочной зеленью.

Фото: Freepik by cookie_studio Укроп

Нашатырная подкормка для укропа

Одним из эффективных способов стимулировать рост укропа является использование нашатырного спирта. Для приготовления раствора смешайте 20 мл 10% нашатырного спирта с 5 литрами воды и добавьте половину чайной ложки лимонной кислоты.

Полученным раствором поливайте растения раз в 5-7 дней. Этот метод поможет укропу активно куститься и наращивать пышную зелёную массу.

Преимущества правильной подкормки

Укроп предпочитает хорошо дренированную и умеренно плодородную почву. Регулярное внесение органических удобрений не только обеспечивает растения необходимыми питательными веществами, но и улучшает структуру почвы.

Периодические подкормки в течение всего вегетационного периода способствуют быстрому росту нежной зелени и повышают её ароматические качества.

Следуя этим рекомендациям, вы сможете ежегодно собирать обильный урожай укропа, который станет отличным дополнением к вашим кулинарным шедеврам.

Уточнения

Укро́п паху́чий, или огоро́дный (лат. Anéthum graveólens) — вид однолетних травянистых растений семейства Зонтичные, популярное огородное растение, выращиваемое как пряность, наиболее распространённый вид рода Укроп (лат. Anethum).

