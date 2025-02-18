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После лука земля не пустует — вот что стоит поселить на освободившейся грядке

1:17
Садоводство

После сбора урожая лука многие огородники задумываются, какие культуры лучше всего посадить на освободившейся грядке. Лук не только не истощает почву, но и оставляет после себя специфический аромат, отпугивающий вредителей. Это создает благоприятные условия для последующих посадок.

Лук на грядке
Фото: Designed by Freepik by atlascompany, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Лук на грядке

Что посадить после лука

  • Редис можно успешно выращивать после лука, учитывая, что он не переносит сорняков, жары и недостатка влаги. Поздняя посадка редиса может быть особенно удачной.

  • Морковь хорошо растёт на грядках после лука. Корнеплоды получаются сладкими и менее подвержены болезням и вредителям.

  • Салат и брокколи рапини. Эти культуры также отлично приживаются на местах, где ранее выращивался лук.

  • После лука полезно посеять сидераты, такие как фацелия, рожь или овес. Они обогатят почву необходимыми элементами. Если планируется посадка томатов, рекомендуется использовать горчицу в качестве сидерата.

Соблюдение севооборота и правильный выбор культур для посадки после лука помогут поддерживать плодородие почвы и получать стабильные урожаи.

Уточнения

Лук (лат  Allium, «чеснок») — род двулетних и многолетних травянистых растений, относимых к подсемейству луковые (Allioideae) семейства амариллисовые (Amaryllidaceae) порядка спаржецветные (Asparagales) (ранее относили к лилейным).

Реди́с — однолетние или двулетние растения из рода Редька семейства Капустные. 

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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