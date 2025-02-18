После лука земля не пустует — вот что стоит поселить на освободившейся грядке

1:17 Your browser does not support the audio element. Садоводство

После сбора урожая лука многие огородники задумываются, какие культуры лучше всего посадить на освободившейся грядке. Лук не только не истощает почву, но и оставляет после себя специфический аромат, отпугивающий вредителей. Это создает благоприятные условия для последующих посадок.

Фото: Designed by Freepik by atlascompany, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Лук на грядке

Что посадить после лука

Редис можно успешно выращивать после лука, учитывая, что он не переносит сорняков, жары и недостатка влаги. Поздняя посадка редиса может быть особенно удачной.

Морковь хорошо растёт на грядках после лука. Корнеплоды получаются сладкими и менее подвержены болезням и вредителям.

Салат и брокколи рапини. Эти культуры также отлично приживаются на местах, где ранее выращивался лук.

После лука полезно посеять сидераты, такие как фацелия, рожь или овес. Они обогатят почву необходимыми элементами. Если планируется посадка томатов, рекомендуется использовать горчицу в качестве сидерата.

Соблюдение севооборота и правильный выбор культур для посадки после лука помогут поддерживать плодородие почвы и получать стабильные урожаи.

Уточнения

Лук (лат Allium, «чеснок») — род двулетних и многолетних травянистых растений, относимых к подсемейству луковые (Allioideae) семейства амариллисовые (Amaryllidaceae) порядка спаржецветные (Asparagales) (ранее относили к лилейным).



Реди́с — однолетние или двулетние растения из рода Редька семейства Капустные.

