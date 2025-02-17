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Зачем бегать в лес за брусникой, если можно просто выйти в сад? Лучшие сорта для посадки

1:46
Садоводство

Хотите собирать бруснику прямо с собственного участка? Выбор подходящего сорта — ключевой шаг к успеху.

Брусника
Фото: commons.wikimedia.org by Jonas Bergsten is licensed under https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Bergsten
Брусника

Koralle

Этот сорт образует компактные, шаровидные кусты высотой и диаметром около 30 см. Особенность Koralle — двойное цветение в мае и июле, что обеспечивает два урожая: в июле и сентябре. Это делает сорт привлекательным для тех, кто хочет продлить период сбора ягод.

Red Pearl

Кусты Red Pearl достигают 25 см в высоту и имеют аналогичный диаметр. Подобно Koralle, этот сорт цветет и плодоносит дважды за сезон, позволяя наслаждаться свежими ягодами в течение длительного времени.

Erntesegen

Для любителей крупных ягод подойдет сорт Erntesegen. Его раскидистые кусты могут вырастать до 40 см в высоту и отличаются особенно крупными плодами. Это делает Erntesegen отличным выбором для тех, кто ценит размер и сочность ягод.

Низкорослые сорта

Если вы предпочитаете почвопокровные растения, обратите внимание на сорта Masovia и Костромская розовая. Они характеризуются низким ростом и способны создавать плотный зеленый ковер, украшая ваш сад и принося вкусные плоды.

Важно отметить, что брусника — морозостойкое растение, способное выдерживать температуры до -30°C без необходимости укрытия. Это делает ее отличным выбором для регионов с суровыми зимами.

Выбирая подходящий сорт и обеспечивая правильный уход, вы сможете наслаждаться обильным урожаем брусники прямо у себя в саду.

Уточнения

Брусни́ка (лат. Vaccínium vítis-idaéa) — вечнозелёный кустарничек, вид рода Вакциниум (Vaccinium) семейства Вересковые.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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