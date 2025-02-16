Туя потеряла цвет после зимы? Это удобрение вернёт ей насыщенную зелень

Туя — неприхотливое растение, но после зимы ей требуется поддержка. Чтобы дерево быстро восстановилось, приобрело насыщенный зелёный цвет и активно росло, весной необходимо правильно подобрать удобрения и провести антистрессовую обработку.
Если туя плохо перенесла холода, первым делом проведите антистрессовую обработку "Цирконом". Это поможет растению восстановить силы. Опрыскивание проводится 2-3 раза с интервалом в неделю, начиная после оттаивания почвы.
Комплексные удобрения для хвойных — продаются в специализированных магазинах и содержат сбалансированные микроэлементы.
"Нитроаммофоска" — универсальное удобрение, которое подходит для весенней подкормки.
Азотные удобрения — помогают активному росту хвои, но важно не переусердствовать:
При правильном уходе туя быстро оживёт после зимы и станет главным украшением вашего участка!
Ту́я (устар. "Ту́йя, Жи́зненное де́рево") (лат. Thúja) — род голосеменных хвойных растений семейства Кипарисовые (Cupressaceae). Виды этого рода, особенно Туя западная (Thuja occidentalis), активно используются в садоводстве в качестве декоративно-лиственных растений; выведено множество сортов.
Глубоководный телескоп, установленный в море у берегов Сицилии, зарегистрировал необычное нейтрино — "частицу духов Вселенной", природа которой остается нераскрытой.