Туя потеряла цвет после зимы? Это удобрение вернёт ей насыщенную зелень

1:13 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Туя — неприхотливое растение, но после зимы ей требуется поддержка. Чтобы дерево быстро восстановилось, приобрело насыщенный зелёный цвет и активно росло, весной необходимо правильно подобрать удобрения и провести антистрессовую обработку.

Фото: Freepik by fabrikasimf Туя

1. Обработка после зимы

Если туя плохо перенесла холода, первым делом проведите антистрессовую обработку "Цирконом". Это поможет растению восстановить силы. Опрыскивание проводится 2-3 раза с интервалом в неделю, начиная после оттаивания почвы.

2. Основные удобрения для туи

Комплексные удобрения для хвойных — продаются в специализированных магазинах и содержат сбалансированные микроэлементы.

"Нитроаммофоска" — универсальное удобрение, которое подходит для весенней подкормки.

Азотные удобрения — помогают активному росту хвои, но важно не переусердствовать:

Мочевина (карбамид) — до 15 г на одно растение

Аммиачная селитра — до 20 г на одно растение

При правильном уходе туя быстро оживёт после зимы и станет главным украшением вашего участка!

Уточнения

Ту́я (устар. "Ту́йя, Жи́зненное де́рево") (лат. Thúja) — род голосеменных хвойных растений семейства Кипарисовые (Cupressaceae). Виды этого рода, особенно Туя западная (Thuja occidentalis), активно используются в садоводстве в качестве декоративно-лиственных растений; выведено множество сортов.

