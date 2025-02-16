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Хотите ведро клубники с каждого куста? Используйте этот хитрый приём

1:21
Садоводство

Садовая земляника — одна из самых популярных ягод на дачных участках, но далеко не каждый садовод получает по-настоящему щедрый урожай. Дело не только в удобрениях и поливе! Существует три важных правила, которые помогут собрать в разы больше крупных, сладких ягод.

Клубника
Фото: commons.wikimedia.org by https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Loteclat, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Клубника

1. Высаживайте несколько сортов

Не ограничивайтесь одной разновидностью клубники. Опытные дачники знают, что разные сорта, растущие рядом, повышают урожайность. Перекрёстное опыление способствует образованию большего количества завязей.

2. Используйте чёрную плёнку

Укладывая чёрную плёнку в междурядьях, вы избавитесь от сорняков, которые отбирают у клубники влагу и питательные вещества. К тому же, тёмная поверхность удерживает тепло и создаёт идеальные условия для роста ягод.

3. Удаляйте лишние листья

Примерно за 10 дней до созревания ягод обрежьте каждый второй лист на кустах. В первую очередь убирайте те, что мешают солнечному свету проникать к ягодам. Это поможет им набрать максимальную сладость, насыщенный вкус и яркий цвет.

Следуя этим трём советам, вы получите богатый урожай вкусной и сочной клубники!

Уточнения

Клубни́ка — название крупноплодных видов растений рода Земляника (Fragaria) семейства Розовые, а также их плодов.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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