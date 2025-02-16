Хотите ведро клубники с каждого куста? Используйте этот хитрый приём

Садовая земляника — одна из самых популярных ягод на дачных участках, но далеко не каждый садовод получает по-настоящему щедрый урожай. Дело не только в удобрениях и поливе! Существует три важных правила, которые помогут собрать в разы больше крупных, сладких ягод.
Не ограничивайтесь одной разновидностью клубники. Опытные дачники знают, что разные сорта, растущие рядом, повышают урожайность. Перекрёстное опыление способствует образованию большего количества завязей.
Укладывая чёрную плёнку в междурядьях, вы избавитесь от сорняков, которые отбирают у клубники влагу и питательные вещества. К тому же, тёмная поверхность удерживает тепло и создаёт идеальные условия для роста ягод.
Примерно за 10 дней до созревания ягод обрежьте каждый второй лист на кустах. В первую очередь убирайте те, что мешают солнечному свету проникать к ягодам. Это поможет им набрать максимальную сладость, насыщенный вкус и яркий цвет.
Следуя этим трём советам, вы получите богатый урожай вкусной и сочной клубники!
Клубни́ка — название крупноплодных видов растений рода Земляника (Fragaria) семейства Розовые, а также их плодов.
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