Зачем дачники сажают кедры? 5 причин, о которых вы не догадывались

1:29 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Кедр — это вечнозелёное дерево, которое может достигать 35-44 метров в высоту. Его густая листва, приятный аромат и минимальные требования к уходу делают его отличным дополнением к ландшафту. Но перед посадкой важно учесть несколько нюансов.

Фото: flickr.com by S. Rae, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Кедр

Преимущества кедра в саду

Приватность — плотная крона создаёт естественный зелёный экран, заменяя заборы и ширмы.

— плотная крона создаёт естественный зелёный экран, заменяя заборы и ширмы. Шумопоглощение и ветрозащита — отлично подходит для участков возле дорог и защищает другие растения от сильного ветра.

— отлично подходит для участков возле дорог и защищает другие растения от сильного ветра. Привлекает птиц и бабочек — его хвоя служит убежищем для диких животных.

— его хвоя служит убежищем для диких животных. Неприхотлив в уходе — не требует частой обрезки и легко адаптируется к разным климатическим условиям.

Где лучше посадить кедр?

Выберите место с солнечным или слегка затенённым участком.

Позаботьтесь о дренированной почве — кедр плохо переносит застой воды.

— кедр плохо переносит застой воды. Оставьте достаточно места для роста — дерево может достигать 2 метров в диаметре !

— дерево может достигать ! Сажайте подальше от других растений — кедр не любит конкуренции за влагу и питательные вещества.

Стоит ли сажать кедр на участке?

Если у вас достаточно пространства и подходящая почва, кедр станет украшением сада на долгие годы. Он не только создаст уют, но и привлечёт в ваш сад птиц и полезных насекомых.

Уточнения

Кедр (лат. Cedrus) — олиготипный род деревьев семейства Сосновые (Pinaceae).

