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Самая полезная капуста, которую вы ещё не выращиваете! Вот почему стоит попробовать

1:37
Садоводство

Капуста кейл (или кале) пока редко встречается на дачных участках, а зря! Это растение — настоящий суперфуд, богатый кальцием, белком и витаминами. Веганы ценят его за способность заменить молоко и мясо, а садоводы — за неприхотливость в уходе.

капуста кейл
Фото: commons.wikimedia.org by Kari Sullivan, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
капуста кейл

Ключевые преимущества кейла:

  • Выдерживает морозы до -15°C, а в мягком климате сохраняется до января.
  • Обладает эффектным внешним видом и может использоваться как декоративное растение.
  • Имеет полезный состав: богат кальцием, белком, калием и фосфором.
  • Легко выращивается по той же схеме, что и белокочанная капуста.

Как выращивать капусту кейл?

Посев: на рассаду в апреле (лучше сразу в отдельные стаканчики), в открытый грунт — в мае.

Почва: кейл не любит кислую почву, поэтому перед посадкой внесите золу или доломитовую муку.

Температура: оптимальная дневная — до +18°C, ночная — около +10°C. Маленькие саженцы можно ставить в холодильник на ночь.

Подкормки: первая — через 7-10 дней после всходов, затем каждые 1,5-2 недели до августа. На старте важен азот, затем — фосфор и калий.

Как использовать кейл в кулинарии?

Эта капуста универсальна: её можно добавлять в салаты, супы, гарниры, зелёные коктейли, а также замораживать на зиму. После первых морозов листья становятся ещё нежнее и слаще.

Уточнения

Кудря́вая капу́ста или кале́, или грюнколь, или браунколь, или брунколь (лат. Brassica oleracea var. sabellica), а также в виде англицизма кейл - однолетнее овощное растение, разновидность вида Капуста огородная семейства Капустные.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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