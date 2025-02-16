Самая полезная капуста, которую вы ещё не выращиваете! Вот почему стоит попробовать

Капуста кейл (или кале) пока редко встречается на дачных участках, а зря! Это растение — настоящий суперфуд, богатый кальцием, белком и витаминами. Веганы ценят его за способность заменить молоко и мясо, а садоводы — за неприхотливость в уходе.
Ключевые преимущества кейла:
Посев: на рассаду в апреле (лучше сразу в отдельные стаканчики), в открытый грунт — в мае.
Почва: кейл не любит кислую почву, поэтому перед посадкой внесите золу или доломитовую муку.
Температура: оптимальная дневная — до +18°C, ночная — около +10°C. Маленькие саженцы можно ставить в холодильник на ночь.
Подкормки: первая — через 7-10 дней после всходов, затем каждые 1,5-2 недели до августа. На старте важен азот, затем — фосфор и калий.
Эта капуста универсальна: её можно добавлять в салаты, супы, гарниры, зелёные коктейли, а также замораживать на зиму. После первых морозов листья становятся ещё нежнее и слаще.
Кудря́вая капу́ста или кале́, или грюнколь, или браунколь, или брунколь (лат. Brassica oleracea var. sabellica), а также в виде англицизма кейл - однолетнее овощное растение, разновидность вида Капуста огородная семейства Капустные.
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