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Томаты будут в два раза крупнее! Просто добавьте этот ингредиент

1:21
Садоводство

Даже если почва плодородная, а условия выращивания благоприятны, помидоры не всегда радуют обильным урожаем. Растения могут болеть, испытывать нехватку питательных веществ или страдать от вредителей. Однако существует простая хитрость, которая поможет повысить урожайность без сложных удобрений. Всё, что вам нужно — обычная сода!

Помидоры
Фото: freepik.com by stockking, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Помидоры

Как использовать соду для томатов?

Защита от болезней и вредителей

Смешайте в ведре воды 50 г соды, 1 столовую ложку растительного масла и немного жидкого хозяйственного мыла. Полученным раствором обработайте кусты. Это поможет защитить растения от грибковых инфекций и насекомых-вредителей.

Помощь томатам в жару

В жаркую погоду листья томатов могут желтеть и засыхать. Чтобы этого не произошло, растворите 1 столовую ложку соды в ведре воды и опрыскайте растения. Это сохранит листву зелёной и здоровой.

Почему сода помогает?

  •  Защищает от фитофтороза и других грибковых заболеваний.
  •  Отпугивает насекомых, не нанося вреда растениям.
  •  Поддерживает здоровье листвы, особенно в знойные дни.

Теперь ваш урожай будет щедрым и без лишних затрат на химические препараты!

Уточнения

Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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