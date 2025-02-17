Ваши пионы могут быть в два раза пышнее — если вы перестанете верить в этот миф

Многие дачники упускают важный нюанс в уходе за пионами, веря в распространённый миф. Ошибка связана с подкормками: считается, что молодые кусты нельзя удобрять под корень в течение первых трёх лет. Но это всего лишь заблуждение, которое давно опровергли опытные садоводы.
• Опрыскивание по листу не даёт желаемого результата — питательные вещества не усваиваются так эффективно.
• Корневая подкормка наоборот полезна уже в первый год после посадки, а не спустя три года.
• Весной пионам особенно нужен азот и другие элементы, которые помогают формированию мощных стеблей и пышного цветения.
Забудьте о мифе и начинайте подкармливать цветы с первого года жизни. Регулярное внесение удобрений под корень насыщает растение нужными веществами и помогает сформировать крепкие бутоны. Не ждите три года — действуйте сразу!
Пио́н (лат. Paeónia) — род травянистых многолетников и листопадных кустарников (древовидные пионы).
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