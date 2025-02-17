Ваши пионы могут быть в два раза пышнее — если вы перестанете верить в этот миф

1:06 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Многие дачники упускают важный нюанс в уходе за пионами, веря в распространённый миф. Ошибка связана с подкормками: считается, что молодые кусты нельзя удобрять под корень в течение первых трёх лет. Но это всего лишь заблуждение, которое давно опровергли опытные садоводы.

Фото: commons.wikimedia.org by Poupou l'quourouce, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Пионы

Правда о подкормках пионов

• Опрыскивание по листу не даёт желаемого результата — питательные вещества не усваиваются так эффективно.

• Корневая подкормка наоборот полезна уже в первый год после посадки, а не спустя три года.

• Весной пионам особенно нужен азот и другие элементы, которые помогают формированию мощных стеблей и пышного цветения.

Как сделать так, чтобы пионы цвели шикарно?

Забудьте о мифе и начинайте подкармливать цветы с первого года жизни. Регулярное внесение удобрений под корень насыщает растение нужными веществами и помогает сформировать крепкие бутоны. Не ждите три года — действуйте сразу!

Уточнения

Пио́н (лат. Paeónia) — род травянистых многолетников и листопадных кустарников (древовидные пионы).

