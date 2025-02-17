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Наши бабушки сажали берёзу у дома не просто так — вы удивитесь, узнав почему

1:59
Садоводство

Береза — одно из самых почитаемых деревьев в славянской культуре. Её считали священной, наделяли магическими свойствами и верили, что она приносит в дом счастье, здоровье и защиту от бед. В народных приметах и легендах береза занимает особое место, символизируя чистоту, добрую энергию и связь с природными силами.

Частный дом
Фото: Designed by Freepik by vecstock is licensed under Public domian
Частный дом

Береза — защита от молнии и помощница в земледелии

Наши предки сажали берёзу возле дома, так как верили, что в неё не ударяет молния. Для дополнительной защиты ветки дерева клали на чердак, чтобы уберечь дом во время грозы.

Кроме того, береза помогала земледельцам. По её листьям предсказывали погоду: когда они полностью раскрывались, можно было начинать посадочные работы без опасения заморозков.

Берёза в быту и народных традициях

Защита урожая. Крестьяне втыкали в поле березовые колья, чтобы отгонять вредителей.
Увеличение надоя молока. Коровам надевали на рога венки из березовых веток, веря, что это принесёт богатый удой.
Оберег от нечистой силы. Люди верили, что береза защищает дом от злых духов и притягивает в него добро.

Реальность или суеверие?

Некоторые поверья имеют научное объяснение. Действительно, в берёзу редко ударяет молния, а её кора использовалась для письма ещё в древности. Берёзовый сок полезен для здоровья, а деготь применяется в медицине. В христианской традиции это дерево ассоциируется с чистотой и считается символом благодати.

Что касается приметы о счастье, которое приносит береза возле дома, — доказательств этому нет, но одно очевидно: стройное дерево украшает двор, радует глаз и дарит прохладу в жаркие дни.

Уточнения

Берёза (лат. Bétula) — род листопадных деревьев и кустарников семейства Берёзовые (Betulaceae).

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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