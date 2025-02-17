Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Пышные ампельные растения без особого ухода — вот как добиться эффекта
Планка — прямой путь к травмам: чем опасно это популярное упражнение
Жирные кислоты против морщин: как омега-3 помогает сохранить молодость
Пунта-Сан-Виджилио: романтика, история и изысканная кухня на берегу озера Гарда
Мари Краймбрери призналась в любви Диме Билану, а Дава показал обручальное кольцо
Если человек произошёл от обезьяны, то почему в зоопарке не появляется новых людей
Все пьют чай с лимоном, а зря: настоящий чемпион по витамину С совсем другой
Мясо тает во рту: готовлю тушенку по этому рецепту, и все просят добавки
Обои в ванной? Да, и они не смоются, если всё сделать правильно

Можно ли обрезать плодовые деревья весной? Вот что думают по этому поводу профессионалы

0:49
Садоводство

В отличие от осени или зимы, весной можно обрезать любые плодовые деревья и ягодные кустарники, в том числе косточковые и теплолюбивые формы и сорта.

Груши
Фото: flickr.com by Procsilas Moscas, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Груши

Все виды обрезки можно проводить без ограничений. Это может быть любой вид обрезки: санитарная, прореживающая, формовочная, омолаживающая и плодоносящая обрезка.

Важно помнить основное правило — обрезать после окончания вегетации и до того, как начнет течь сок, то есть до того, как начнут набухать почки.

Как правильно обрезать плодовые деревья

Первую обрезку выполняют сразу после посадки дерева. Выберите 3-5 самых сильных боковых побегов. Если боковых побегов нет, эту процедуру проводят весной следующего года.

Уточнения

Обрезка растений — частичное или полное удаление частей культурных растений с определённой целью.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Сейчас читают
5 вещей, которые выдадут неряшливость хозяев — даже если дома чисто
Недвижимость
5 вещей, которые выдадут неряшливость хозяев — даже если дома чисто Аудио 
Вот что происходит, когда вы используете золу в качестве удобрения для томатов
Советы
Вот что происходит, когда вы используете золу в качестве удобрения для томатов Аудио 
Где вы были раньше? Теперь мои вареники идеальные
Еда и рецепты
Где вы были раньше? Теперь мои вареники идеальные Аудио 
Популярное
Нечто из глубин — человеческая наука не может объяснить, что было найдено в море

Глубоководный телескоп, установленный в море у берегов Сицилии, зарегистрировал необычное нейтрино — "частицу духов Вселенной", природа которой остается нераскрытой.

Нечто из глубин — человеческая наука не может объяснить, что было найдено в море
Где вы были раньше? Теперь не выбрасываю апельсиновые корки
Где вы были раньше? Теперь не выбрасываю апельсиновые корки
Вы тоже думали, что весь цикорий одинаковый? Тогда вам стоит узнать правду
Двигатель скажет спасибо — забудьте про езду внатяг и прожарку мотора
Сводка с фронта: Киев принудили ехать на переговоры с США и Россией, ВС РФ пытаются запечатать ВСУ в Судже Дмитрий Плотников
Одна сумка на все случаи жизни: пять правил удачного выбора аксессуара
Сжигаем 250 калорий за 20 минут: простая схема для тех, кто хочет ускорить похудение
Как зола помогает луку набрать силу? Секрет высокой урожайности
Как зола помогает луку набрать силу? Секрет высокой урожайности
Последние материалы
Этот шоколад снижает риск инфаркта: проверьте, какой именно
Забудете о вредителе летом: чем опрыскивать деревья против тли весной
Роскошная зелень для дома: 11 растений с гигантскими листьями
От легенды до науки: как ученые объясняют явления призраков Южной Каролины
Устаревшие подходы к тренировкам из СССР: как они вредят вашему телу
"Задушил и рассказал детям": Подозреваемый в убийстве задержан в Амурской области
Почему кошки мнут лапками? Разбираем причину этого милого поведения
Секрет неотразимости весной 2025 года: готовые формулы стиля на любой вкус
Забытый город в Тихом океане: что скрывает Нан Мадол от туристов
Дарья Мороз страшно ругается со своим отцом из-за его манеры общения
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.