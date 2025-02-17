Можно ли обрезать плодовые деревья весной? Вот что думают по этому поводу профессионалы

0:49 Your browser does not support the audio element. Садоводство

В отличие от осени или зимы, весной можно обрезать любые плодовые деревья и ягодные кустарники, в том числе косточковые и теплолюбивые формы и сорта.

Фото: flickr.com by Procsilas Moscas, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Груши

Все виды обрезки можно проводить без ограничений. Это может быть любой вид обрезки: санитарная, прореживающая, формовочная, омолаживающая и плодоносящая обрезка.

Важно помнить основное правило — обрезать после окончания вегетации и до того, как начнет течь сок, то есть до того, как начнут набухать почки.

Как правильно обрезать плодовые деревья

Первую обрезку выполняют сразу после посадки дерева. Выберите 3-5 самых сильных боковых побегов. Если боковых побегов нет, эту процедуру проводят весной следующего года.

Уточнения

Обрезка растений — частичное или полное удаление частей культурных растений с определённой целью.

