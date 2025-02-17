Можно ли обрезать плодовые деревья весной? Вот что думают по этому поводу профессионалы

В отличие от осени или зимы, весной можно обрезать любые плодовые деревья и ягодные кустарники, в том числе косточковые и теплолюбивые формы и сорта.
Все виды обрезки можно проводить без ограничений. Это может быть любой вид обрезки: санитарная, прореживающая, формовочная, омолаживающая и плодоносящая обрезка.
Важно помнить основное правило — обрезать после окончания вегетации и до того, как начнет течь сок, то есть до того, как начнут набухать почки.
Первую обрезку выполняют сразу после посадки дерева. Выберите 3-5 самых сильных боковых побегов. Если боковых побегов нет, эту процедуру проводят весной следующего года.
Обрезка растений — частичное или полное удаление частей культурных растений с определённой целью.
Глубоководный телескоп, установленный в море у берегов Сицилии, зарегистрировал необычное нейтрино — "частицу духов Вселенной", природа которой остается нераскрытой.