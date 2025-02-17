Забудете о вредителе летом: чем опрыскивать деревья против тли весной

1:04 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Для отпугивания тли можно использовать моющее средство с водой. Для этого в пульверизатор наливают литр воды и добавляют 1-2 капли средства. Распылите раствор на растение, чтобы избавиться от тли.

Фото: self-made at Mountain View, California, USA by Sanjay ach, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Тля

Такой раствор будет безопасен для тли, но насекомые просто пропадут с растения. Эту процедуру необходимо проделывать каждый день, чтобы тля не успела забраться обратно на растения.

Еще одна смесь, которую можно использовать — это чесночный спрей с водой. Используйте два зубчика чеснока и полстакана воды. Такой раствор подходит для опрыскивания растений раз в 5-10 дней. Запах чеснока не навредит тле, но отпугнет ее.

Аромат бархатцев также отпугивает насекомых. Достаточно посадить цветы рядом с другими растениями, которые нуждаются в защите. Кроме того, можно использовать и другие виды насекомых, которые поедают тлю. Например, ос или божьи коровки.

Уточнения

Тли (лат. Aphidoidea) — надсемейство насекомых из отряда полужесткокрылых (Hemiptera).

