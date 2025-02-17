Забудете о вредителе летом: чем опрыскивать деревья против тли весной

Для отпугивания тли можно использовать моющее средство с водой. Для этого в пульверизатор наливают литр воды и добавляют 1-2 капли средства. Распылите раствор на растение, чтобы избавиться от тли.
Такой раствор будет безопасен для тли, но насекомые просто пропадут с растения. Эту процедуру необходимо проделывать каждый день, чтобы тля не успела забраться обратно на растения.
Еще одна смесь, которую можно использовать — это чесночный спрей с водой. Используйте два зубчика чеснока и полстакана воды. Такой раствор подходит для опрыскивания растений раз в 5-10 дней. Запах чеснока не навредит тле, но отпугнет ее.
Аромат бархатцев также отпугивает насекомых. Достаточно посадить цветы рядом с другими растениями, которые нуждаются в защите. Кроме того, можно использовать и другие виды насекомых, которые поедают тлю. Например, ос или божьи коровки.
Тли (лат. Aphidoidea) — надсемейство насекомых из отряда полужесткокрылых (Hemiptera).
Глубоководный телескоп, установленный в море у берегов Сицилии, зарегистрировал необычное нейтрино — "частицу духов Вселенной", природа которой остается нераскрытой.