Ваш куст малины работает в полсилы? Пора научить его выдавать рекордный урожай

3:31 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Малина — любимая ягода многих садоводов, но чтобы получить обильный урожай, необходимо уделить внимание правильному уходу за кустами. Даже один куст при надлежащем уходе способен порадовать вас множеством сочных ягод. Рассмотрим основные аспекты, которые помогут добиться максимальной продуктивности.

Фото: commons.wikimedia.org by Dinkum, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Малина

Полив: ключ к сочным ягодам

Малина предпочитает влажную почву, однако застой воды может быть губительным. При планировании полива учитывайте:

Возраст растения: молодые кусты требуют более частого полива.

Стадию роста: в период плодоношения полив особенно важен.

Погодные условия: в жаркую и сухую погоду увеличивайте количество влаги.

Взрослые кусты с развитой корневой системой способны выдерживать кратковременную засуху, особенно в начале и конце сезона. Однако с началом созревания ягод и в период плодоношения регулярный полив обязателен — примерно раз в неделю, особенно в сухую и жаркую погоду. Обратите внимание, что кратковременные осадки часто увлажняют только верхний слой почвы, не достигая корней.

Молодые кусты, посаженные осенью или весной, нуждаются в особом внимании, так как их корневая система еще не полностью развита. Во время полива старайтесь увлажнять почву на глубину 20-30 см, где расположены основные питающие корни. Это примерно 2-3 ведра воды на квадратный метр.

Ремонтантные сорта, дающие два урожая за сезон, требуют более частого и обильного полива, особенно во второй половине лета и начале осени. Для сохранения влаги и дополнительного питания рекомендуется мульчировать почву вокруг кустов торфом, компостом или перепревшим навозом.

Подкормка: питание для роста

Малина активно потребляет питательные вещества, поэтому регулярные подкормки необходимы. Летние подкормки должны содержать умеренное количество азота, чтобы не провоцировать избыточный рост побегов в ущерб плодоношению. Переизбыток азота может привести к:

Чрезмерному росту побегов, отнимающих питание у плодоносящих ветвей.

Снижению устойчивости к болезням и вредителям.

Задержке созревания ягод.

Плохому вызреванию побегов, что снижает их зимостойкость.

Оптимально использовать комплексные удобрения с преобладанием фосфора и калия, которые способствуют обильному цветению и плодоношению. Органические подкормки, такие как настой коровяка или птичьего помета, также положительно влияют на урожайность.

Обрезка: формирование и омоложение куста

Правильная обрезка обеспечивает хорошую вентиляцию, освещенность и стимулирует образование плодовых почек. Рекомендуется:

Весной: удалять поврежденные и слабые побеги.

Летом: прореживать загущенные участки для улучшения циркуляции воздуха.

Осенью: вырезать отплодоносившие стебли под корень.

Регулярная обрезка не только повышает урожайность, но и снижает риск заболеваний.

Соблюдение этих простых рекомендаций позволит вам получать обильные урожаи малины даже с одного куста. Помните, что внимание к потребностям растения и своевременный уход — залог успеха в садоводстве.

Уточнения

Малина или Ежевика, или Малинник, или Рубус (лат. Rubus) — крупный род растений семейства Розовые (Rosaceae), включающий множество популярных ягодных культур — княженика, морошка, костяника, малина, ежевика, межвидовые гибриды Логан, Кумберленд и др.

