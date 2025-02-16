Клубничный марафон: какие сорта будут плодоносить без остановки

4:19 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Хотите наслаждаться свежей клубникой не только летом, но и осенью? Ремонтантные сорта клубники позволяют собирать урожай несколько раз за сезон, вплоть до первых заморозков. Представляем подборку лучших крупноплодных ремонтантных сортов для вашего сада и дома.

Фото: commons.wikimedia.org by Rob Bertholf, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Клубника

Королева Елизавета-2

Этот сорт оправдывает свое название: плотные, блестящие ягоды массой до 50 г, а первые плоды могут достигать 100 г. С одного куста за сезон можно собрать до 1,7-2 кг ягод, а при хорошем уходе — до 3 кг. Растение обладает высокой устойчивостью к заболеваниям и сравнительной зимостойкостью. Однако плантацию рекомендуется ежегодно обновлять, чтобы сохранить высокую урожайность.

Альбион

Американский сорт с крупными (30-50 г), плотными ягодами конусовидной формы, которые хорошо переносят транспортировку. В условиях Подмосковья плоды начинают созревать во второй половине июня. Кусты характеризуются прямостоячими цветоносами и урожайностью от 0,5 до 2 кг за сезон.

Гирлянда

Отличается декоративностью благодаря длинным цветоносам, покрытым крупными ароматными ягодами массой до 35 г. Плодоносит с июня до октября, а с одного куста можно собрать до 1 кг плодов. Сорт устойчив к болезням и вредителям, подходит для выращивания как в открытом грунте, так и в подвесных кашпо.

Искушение

Гибрид с мускатным ароматом и сладкими ягодами весом до 30 г. Плодоносит уже через 1,5 месяца после посадки и продолжает до заморозков. Кусты компактные, с мощными цветоносами, что делает сорт подходящим для выращивания в контейнерах и подвесных корзинах.

Сельва

Сорт американской селекции с крупными (до 75 г) ягодами округло-конической формы. Плоды плотные, сочные, с ярким вкусом. Плодоношение начинается в июне и продолжается волнами до осени. Растение устойчиво к большинству заболеваний и хорошо переносит транспортировку.

Крымская ремонтантная

Отечественный сорт, выведенный специально для регионов с переменчивым климатом. Ягоды среднего размера (20-25 г), сладкие, с выраженным ароматом. Плодоносит с июня до первых заморозков. Кусты компактные, устойчивы к заболеваниям и вредителям.

Женева

Американский сорт с крупными (до 50 г) ягодами темно-красного цвета. Плоды сочные, сладкие, с приятным ароматом. Плодоношение начинается в июне и повторяется каждые 2-3 недели до осени. Растение устойчиво к болезням, но требует регулярного полива и подкормок для обильного урожая.

Любава

Российский сорт с ярко-красными ягодами массой до 30 г. Плоды сладкие, сочные, подходят для потребления в свежем виде и переработки. Плодоносит с июня до заморозков. Кусты компактные, зимостойкие, устойчивы к большинству заболеваний.

Александрия

Мелкоплодный сорт с ягодами массой до 8 г, но обильным плодоношением. Плоды сладкие, ароматные, подходят для выращивания в горшках и контейнерах. Плодоносит с мая до октября. Растение не образует усов, что облегчает уход.

Тоскана

Декоративный сорт с розовыми цветками и ароматными ягодами массой до 30 г. Подходит для выращивания в подвесных корзинах и контейнерах. Плодоносит с июня до заморозков. Растение устойчиво к заболеваниям и неприхотливо в уходе.

Выбирая подходящие сорта ремонтантной клубники, вы сможете наслаждаться свежими ягодами на протяжении всего сезона, а при желании — и круглый год, выращивая их в домашних условиях.

Уточнения

Клубни́ка — название крупноплодных видов растений рода Земляника (Fragaria) семейства Розовые, а также их плодов.

