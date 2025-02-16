Пока соседи отдыхают, вы собираете второй урожай! Вот что стоит посадить после картошки

2:11 Your browser does not support the audio element. Садоводство

После сбора раннего картофеля в середине лета многие огородники задумываются, как эффективно использовать освободившиеся грядки. Ведь до конца сезона ещё достаточно времени для получения дополнительного урожая или улучшения состояния почвы.

Фото: web.archive.org by alinco_fan, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Картофель

Что посадить после уборки картофеля

Существует несколько вариантов использования освободившихся участков:

Посев сидератов. Эти растения, такие как горчица, фацелия или рожь, быстро растут и обогащают почву питательными веществами. После их скашивания и заделки в грунт структура земли улучшается, что положительно сказывается на будущих посадках. Высадка зеленных культур. Шпинат, салат, укроп и петрушка имеют короткий вегетационный период и успевают дать урожай до наступления холодов. Кроме того, их корневая система способствует разрыхлению почвы. Посадка редиса и редьки. Эти корнеплоды быстро созревают и не требуют особого ухода, что делает их отличным выбором для второй половины сезона. Бобовые культуры. Горох, фасоль или соя не только дадут дополнительный урожай, но и обогатят почву азотом благодаря симбиотическим бактериям на корнях.

Чего следует избегать

Не рекомендуется сразу после картофеля сажать другие паслёновые культуры, такие как томаты, баклажаны или перец. Это связано с общими заболеваниями и вредителями, которые могут накопиться в почве.

Подготовка почвы

Перед новой посадкой важно тщательно удалить все остатки картофельной ботвы и клубней, чтобы предотвратить развитие болезней. Рыхление и внесение органических удобрений также помогут улучшить структуру и плодородие почвы.

Использование освободившихся после раннего картофеля грядок позволяет получить дополнительный урожай и подготовить почву к следующему сезону. Правильный выбор культур и своевременный уход обеспечат здоровье огорода и богатый сбор в будущем.

Уточнения

Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

