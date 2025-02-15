Когда лучше проводить обработку плодовых деревьев от вредителей?

Многие садоводы проводят обработку деревьев от вредителей. В какое время это лучше делать, читайте в статье.

Фото: commons.wikimedia.org is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 Generic Дерево груши

Часто в коре деревьев зимуют вредители. И многие садоводы обрабатывают стволы и ветки, пока деревья не проснулись после зимы.

Однако делать это нужно, когда на улице сохраняется определённый температурный режим. Если вы обработаете раньше, то может получиться так, что эта процедура окажется бесполезна. Потому что чешуйки в коре, где зимуют вредители, еще не начали открываться и препарат просто не добрался до насекомых.

Эксперты рекомендуют проводить обработку при температуре 10 градусов, пишет agroforum.hu.