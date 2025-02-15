Когда лучше проводить обработку плодовых деревьев от вредителей?

Многие садоводы проводят обработку деревьев от вредителей. В какое время это лучше делать, читайте в статье.
Часто в коре деревьев зимуют вредители. И многие садоводы обрабатывают стволы и ветки, пока деревья не проснулись после зимы.
Однако делать это нужно, когда на улице сохраняется определённый температурный режим. Если вы обработаете раньше, то может получиться так, что эта процедура окажется бесполезна. Потому что чешуйки в коре, где зимуют вредители, еще не начали открываться и препарат просто не добрался до насекомых.
Эксперты рекомендуют проводить обработку при температуре 10 градусов, пишет agroforum.hu.
Ученые-океанологи высказали опасения относительно будущих изменений в мировом океане, связанных с климатическими процессами. По их мнению, если человечество не предпримет мер по снижению выбросов парниковых газов, последствия могут оказаться катастрофическими.