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Когда лучше проводить обработку плодовых деревьев от вредителей?

Садоводство

Многие садоводы проводят обработку деревьев от вредителей. В какое время это лучше делать, читайте в статье.

Дерево груши
Фото: commons.wikimedia.org is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 Generic
Дерево груши

Часто в коре деревьев зимуют вредители. И многие садоводы обрабатывают стволы и ветки, пока деревья не проснулись после зимы.

Однако делать это нужно, когда на улице сохраняется определённый температурный режим. Если вы обработаете раньше, то может получиться так, что эта процедура окажется бесполезна. Потому что чешуйки в коре, где зимуют вредители, еще не начали открываться и препарат просто не добрался до насекомых.

Эксперты рекомендуют проводить обработку при температуре 10 градусов, пишет agroforum.hu.

Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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