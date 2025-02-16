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Обязательное опрыскивание: как защитить свои деревья до начала весны

3:01
Садоводство » Советы

С окончанием зимы и после обрезки деревьев наступает время одной из самых важных агрономических процедур — промывочное опрыскивание, которое полезно с нескольких точек зрения.

плодовые деревья
Фото: commons.wikimedia.org by Camphora is licensed under GNU Free Documentation License
плодовые деревья

Перед распусканием почек, выполняя обработку большим объемом раствора, можно уничтожить споры патогенов, поселившихся в трещинах коры, на скелетных ветвях и на поверхности почек (например, таких как парша груши, монилия, гнили листьев), а также сократить численность зимующих форм вредных пауков и насекомых, таких как тля, щитовки и плодовые червитцы.

Хотя основное внимание уделяется вредителям плодовых деревьев, нельзя забывать о обработке ягодных растений (малина, смородина, крыжовник) и виноградников.

Что нужно сделать перед промывочным опрыскиванием?

Перед началом промывочного опрыскивания необходимо:

  • Срезать с плодовых деревьев сломанные, поврежденные или сильно зараженные ветви, побеги (например, поврежденные щитовками, тлей, монилией, огневыми поражениями).
  • Острым ножом очистить раны, вызванные бактериями или грибами, и аккуратно закрыть их одним из разрешенных средств для заживления древесины, как и срезы, сделанные во время обрезки.
  • Во время обрезки регулярно дезинфицировать секатор, чтобы предотвратить передачу патогенов от растения к растению.
  • Удалить плодовые мумии у косточковых культур, поскольку оставшиеся на дереве больные фрукты предыдущего года играют значительную роль в начале инфекций. После сбора немедленно сжечь их.
  • Если возможно, закопать упавшие на землю зараженные листья или собрать их и сжечь.

Время и процесс опрыскивания

Для достижения наилучших результатов промывочное опрыскивание следует проводить как можно ближе ко времени распускания почек. Чтобы выбрать наиболее подходящий препарат, внимательно изучите заранее собранные образцы растений, чтобы оценить ситуацию с вредителями.

Опрыскивание следует проводить всегда в сухую, безморозную и безветренную погоду, чтобы снизить риск смыва препаратов и повысить вероятность их прилипания.

Температура воздуха должна быть не ниже 5°C, но для достижения наилучшего эффекта температура должна быть приблизительно 10°C.

Поскольку средства для промывочного опрыскивания имеют контактное действие, особое внимание следует уделять качеству распыления и достижению необходимого покрытия. Перед использованием препаратов внимательно прочитайте инструкции на упаковке и строго следуйте указанным указаниям.

Как мы можем защититься?

Для борьбы с типичными вредителями, находящимися в состоянии покоя, эффективно использовать препараты на масляной основе (парафиновое масло, рапсовое масло).

Уточнения

Де́рево — жизненная форма деревянистых растений с единственной, отчётливо выраженной, многолетней, в разной степени одревесневшей, сохраняющейся в течение всей жизни, разветвлённой (кроме пальм) главной осью — стволом.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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