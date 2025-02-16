Обязательное опрыскивание: как защитить свои деревья до начала весны

С окончанием зимы и после обрезки деревьев наступает время одной из самых важных агрономических процедур — промывочное опрыскивание, которое полезно с нескольких точек зрения.
Перед распусканием почек, выполняя обработку большим объемом раствора, можно уничтожить споры патогенов, поселившихся в трещинах коры, на скелетных ветвях и на поверхности почек (например, таких как парша груши, монилия, гнили листьев), а также сократить численность зимующих форм вредных пауков и насекомых, таких как тля, щитовки и плодовые червитцы.
Хотя основное внимание уделяется вредителям плодовых деревьев, нельзя забывать о обработке ягодных растений (малина, смородина, крыжовник) и виноградников.
Перед началом промывочного опрыскивания необходимо:
Для достижения наилучших результатов промывочное опрыскивание следует проводить как можно ближе ко времени распускания почек. Чтобы выбрать наиболее подходящий препарат, внимательно изучите заранее собранные образцы растений, чтобы оценить ситуацию с вредителями.
Опрыскивание следует проводить всегда в сухую, безморозную и безветренную погоду, чтобы снизить риск смыва препаратов и повысить вероятность их прилипания.
Температура воздуха должна быть не ниже 5°C, но для достижения наилучшего эффекта температура должна быть приблизительно 10°C.
Поскольку средства для промывочного опрыскивания имеют контактное действие, особое внимание следует уделять качеству распыления и достижению необходимого покрытия. Перед использованием препаратов внимательно прочитайте инструкции на упаковке и строго следуйте указанным указаниям.
Для борьбы с типичными вредителями, находящимися в состоянии покоя, эффективно использовать препараты на масляной основе (парафиновое масло, рапсовое масло).
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