Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как приготовить вкусный и полезный рис без варки и вообще без плиты: попробуйте оригинальный метод
Этот чай ускоряет метаболизм и снижает стресс: вы точно захотите его попробовать
Долгая дорога без боли — что делать, чтобы не затекали спина, ноги и руки
Собаки и зооагрессия: что нужно знать каждому владельцу
Сделать тренировку в два раза эффективнее поможет этот метод: как активировать нервную систему?
Разделочная доска неприятно пахнет? Обработайте её этим простым средством
Кофейная революция: бразильский кофе заходит в Россию на смену вьетнамскому
Лайма Вайкуле начала продажу билетов на свой традиционный фестиваль в Юрмале
Еда сгорит как в печке: пять простых способов ускорить метаболизм

Как вернуть замиокулькас к жизни: простое решение для ярких листьев

2:13
Садоводство » Комнатные цветы

Многие владельцы замиокулькаса сталкиваются с проблемой замедленного роста и отсутствия новых листьев. Однако правильная диагностика проблемы и своевременные меры могут помочь вернуть растению здоровье и активный рост.

Замиокулькас
Фото: ZipcodeZoo.com by David J. Stang, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Замиокулькас

Первое, на что стоит обратить внимание, — это недостаток освещения. Замиокулькас нуждается в рассеянном свете для полноценного развития, поэтому важно обеспечить ему подходящее освещение.

Второй фактор — это качество и возраст субстрата. Со временем почва теряет питательные вещества, и её нужно обновлять каждые несколько лет, чтобы поддерживать здоровье растения.

Третье — неправильное удобрение. Даже несмотря на свою неприхотливость, замиокулькас требует ежемесячной подкормки в период активного роста.

Четвертое — температурные условия. Растение плохо переносит холод и требует температуры в пределах 18-24°С.

Пятое — размер горшка. Если корням становится тесно, это может замедлить рост замиокулькаса, поэтому пересадка в более просторный контейнер будет необходима.

Чтобы помочь растению в наращивании новых листьев, эффективной станет подкормка кальцием. Этот элемент можно получить из глюконата кальция.

  1. Измельчите одну таблетку глюконата кальция (45 мг активного вещества).
  2. Растворите полученный порошок в одном литре остывшей кипяченой воды.
  3. Тщательно перемешайте раствор.
  4. Используйте полученное удобрение для умеренного полива растения.

Уход за замиокулькасом требует комплексного подхода и внимания к деталям. Регулярное использование глюконата кальция в сочетании с соблюдением оптимальных условий содержания обеспечит здоровый рост. Однако помните, что даже самое лучшее удобрение не заменит важные факторы, такие как правильное освещение, температурный режим и режим полива. Следуя этим рекомендациям, вы сможете наблюдать за активным ростом вашего замиокулькаса и появлением новых ярких листьев.

Уточнения

Замиоку́лькас — монотипный род растений семейства Ароидные (Araceae), представленный единственным видом замиокулькас замиели́стный (Zamioculcas zamiifolia), происходящим из тропической Африки.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Сейчас читают
Плоский живот и стройные бедра за 14 дней — всего 4 упражнения
Новости спорта
Плоский живот и стройные бедра за 14 дней — всего 4 упражнения Аудио 
Купили и пожалели? 6 кухонных устройств, которые вас разочаруют
Еда и рецепты
Купили и пожалели? 6 кухонных устройств, которые вас разочаруют Аудио 
Эти цветы защитят ваш огород лучше любых инсектицидов
Садоводство, цветоводство
Эти цветы защитят ваш огород лучше любых инсектицидов Аудио 
Популярное
Этот рецепт заменил мне котлеты и жаркое! Потрясающе вкусно и просто

Хотите попробовать что-то новое? Эта необычная запеканка с печенью получается невероятно нежной и ароматной! Готовится просто, а результат — пальчики оближешь!

Этот рецепт заменил мне котлеты и жаркое! Потрясающе вкусно и просто
Как СССР создал технологию идеальных дорог, но сам же от неё отказался
Как СССР создал технологию идеальных дорог, но сам же от неё отказался
Как же я удивилась, когда узнала, где нельзя хранить подсолнечное масло
Гробница, спрятанная тысячелетиями, оказалась нетронутым кладом древнего мира
Удары из-за горизонта. Бомбардировщики Ту-22М недосягаемы для ПВО Украины Дмитрий Плотников Древний Египет сквозь аромат: как пахли боги и фараоны Игорь Буккер Информационное поле Казахстана работает на дискредитацию отношений с Россией Любовь Степушова
Ваша собака относится к долгожителям? Проверьте список пород
Плоский живот и стройные бедра за 14 дней — всего 4 упражнения
Шикарный десерт на скорую руку: штрудель с яблоками и орехами, вместо сложного теста — готовый лаваш
Шикарный десерт на скорую руку: штрудель с яблоками и орехами, вместо сложного теста — готовый лаваш
Последние материалы
Сделать тренировку в два раза эффективнее поможет этот метод: как активировать нервную систему?
Разделочная доска неприятно пахнет? Обработайте её этим простым средством
Кофейная революция: бразильский кофе заходит в Россию на смену вьетнамскому
Лайма Вайкуле начала продажу билетов на свой традиционный фестиваль в Юрмале
Еда сгорит как в печке: пять простых способов ускорить метаболизм
Парк Юрского периода всё ближе: древние кости раскрыли ДНК динозавров
Внимание, гололедица! В Москве и области объявлен жёлтый уровень опасности
Тайные уголки Стамбула: что скрывается за туристическими маршрутами
Как вернуть замиокулькас к жизни: простое решение для ярких листьев
Как превратить обычный омлет в изысканное блюдо: рецепт сытного омлета по-денверски
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.