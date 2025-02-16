Эксперт рассказывает о шести вечнозелёных кустарниках для цветного сада круглый год

2:06 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Вечнозелёные растения играют важную роль в садоводстве, обеспечивая цвет и интерес на протяжении всего года. Как сообщил садовод и телеведущий Дэвид Доменей, эти кустарники, деревья и живые изгороди сохраняют листву даже в зимние месяцы, в отличие от лиственных растений.

Фото: commons.wikimedia.org by Malchen53, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Магония падуболистная

Доменей поделился шестью вечнозелёными кустарниками, которые растут в его саду и радуют его независимо от времени года. Эти растения не только добавляют яркость и красоту, но и способствуют защите от сорняков, блокируя свет для почвы.

Первым в списке является Формиум прочный вариегатный с мечевидной листвой, родом из Новой Зеландии. Это растение предпочитает солнечное или полутенистое место, а его яркие вертикальные полосы делают его привлекательным архитектурным элементом.

На втором месте – Магония японская, которая выделяется своей необычной формой и желтыми цветами зимой. Эта крупная разновидность кустарника отлично вписывается в садовые границы.

Не менее привлекательным является Калина Давида с элегантными элиптическими листьями. В мае этот кустарник радует белыми цветами, а женская разновидность производит металлические синие ягоды.

Аукуба японская также стал одним из фаворитов Доменея — его золотистые пятна на зелёной листве прекрасно смотрятся на фоне стен. Это растение особенно эффектно выглядит в полутени или полной тени.

Также среди рекомендованных Доменеем растений — Бересклет японский Оватус Ауреус, чьи яркие листья выделяются даже в солнечных местах. Однако стоит помнить о токсичности листвы и плодов некоторых видов, включая Acuba и Euonymus.

Завершают список два деревца лавра, которые добавляют яркости и зелени при входе в дом, а также служат источником свежих специй для кулинарных экспериментов.

Уточнения

Куста́рник — жизненная форма растений; многолетние деревянистые растения высотой 0,8—6 метров, в отличие от деревьев, не имеющие во взрослом состоянии главного ствола, а имеющие несколько или много стеблей, часто существующих бок о бок и сменяющих друг друга.

