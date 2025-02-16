Время обрезки: как правильно обрезать кустарники в феврале

Февраль – это идеальный месяц для ухода за кустарниками, и эксперты рекомендуют активно использовать это время для обрезки растений. По словам Морриса Хэнкинсона, директора питомников Hopes Grove, именно в этот холодный период большинство кустарников находится в состоянии покоя, что делает обрезку менее рискованной с точки зрения болезней и вредителей.
Специалисты подчеркивают важность выбора правильного дня для обрезки, чтобы избежать вредного воздействия заморозков. «Обрезайте в день, когда не морозно и не льет дождь», — советует Хэнкинсон. Правильные инструменты также имеют большое значение: секаторы для мелких веток, лоперы для более толстых и пилы для крупных срезов помогут вам избежать скрытых повреждений растений.
Обрезку стоит начинать с удаления мертвых и поврежденных материалов, что особенно актуально для кустарников, цветущих в летний период. Обрезая стебли, рекомендуется оставлять их немного выше боковых побегов, чтобы придать кустарникам желаемую форму.
Среди рекомендуемых для обрезки кустарников в феврале – зимние цветущие сорта, такие как магнолия, зимний жасмин и гугельмирт. Хэнкинсон подчеркивает, что важно знать, какой конкретно куст вы обрезаете, и проводить обрезку с учетом его типа.
Правильная обрезка кустарников в феврале не только поможет стимулировать здоровый рост и обилие цветов и плодов, но и значительно улучшит внешний вид ваших растений в наступающем сезоне. Не забывайте также о тщательном уходе за обрезанными кустарниками – поливайте их и подкармливайте, чтобы помочь им быстрее восстановиться.
Куста́рник — жизненная форма растений; многолетние деревянистые растения высотой 0,8—6 метров, в отличие от деревьев, не имеющие во взрослом состоянии главного ствола, а имеющие несколько или много стеблей, часто существующих бок о бок и сменяющих друг друга.
Куста́рник — жизненная форма растений; многолетние деревянистые растения высотой 0,8—6 метров, в отличие от деревьев, не имеющие во взрослом состоянии главного ствола, а имеющие несколько или много стеблей, часто существующих бок о бок и сменяющих друг друга.
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