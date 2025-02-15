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Когда обрезать абрикос? Вот идеальный период

2:46
Садоводство » Деревья и кустарники

Наличие абрикоса в саду — это наслаждение его ароматом во время цветения и, конечно же, возможность собирать вкусные и натуральные абрикосы, когда он плодоносит. Вот две основные причины, по которым люди решают выращивать это дерево у себя на участках. Однако абрикос — это также очень деликатное дерево.

Дерево абрикоса
Фото: ru.wikipedia.org by Victor Vizu, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Дерево абрикоса

Он требует специфического ухода в течение года, чтобы оставаться здоровым, цвести и плодоносить большим количеством абрикосов. Одним из основных аспектов ухода за ним является обрезка, которая должна выполняться в нужный период и правильным образом, чтобы не нанести вред этому прекрасному дереву. Давайте разберёмся, когда именно обрезать абрикос.

Идеальный период для обрезки абрикоса

Как уже упоминалось, абрикос — это довольно деликатное дерево, которое легко подвержено заболеваниям и страдает от перепадов температуры, поэтому его нужно очень тщательно ухаживать. В этом плане обрезка выступает отличным помощником, так как позволяет дереву бороться с болезнями и оставаться здоровым.

Идеальный период для этой операции делится на двеDistinct части в году: зимний, который является более радикальным, и легкую обрезку, которую следует провести сразу после сбора урожая, то есть летом. Первая проводится, когда дерево ещё находится в вегетативной фазе, в то время как вторая необходима лишь для удаления сухих или повреждённых ветвей.

Как обрезать абрикос

Кроме периода, важно проводить обрезку правильным образом, чтобы не повредить дерево. Начать следует с инструментов, которые должны быть продезинфицированы или новыми, чтобы избежать риска передачи болезней дереву. После этого можно переходить к самой обрезке, которая заключается в:

  • инвазивной обрезке зимой;
  • менее инвазивной обрезке летом.

Таким образом, обрезку этого дерева нужно проводить в указанные сроки и соответствующим образом. Зимой необходимо выбирать время, когда заморозки, казалось бы, закончились, что поможет стимулировать дерево к обильному урожаю и поддержанию здоровья. Летняя, менее инвазивная обрезка помогает поддерживать правильную форму деревьев и удалять не плодоносящие ветви.

Выращивание абрикоса в саду — это исключительный выбор как из-за аромата, который он издаёт во время цветения, так и из-за плодов, которые он приносит. Но это также дерево, требующее особого внимания, как оно очень деликатное, и именно для этого нужна обрезка, которая, как мы отметили, должна выполняться в два периода года и наилучшим образом, для блага нашего дерева.

Уточнения

Абрико́с — плод дерева абрикос, обычно абрикоса обыкновенного (лат. Prunus armeniaca Lin., Armeniaca vulgaris Lam.), но также и близкородственных ему видов.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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