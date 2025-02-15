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Вот что происходит, когда вы используете золу в качестве удобрения для томатов

1:59
Садоводство » Советы

Выращивание томатов — действительно интересное занятие, это культура, которую всегда удобно иметь под рукой, в том числе и потому, что это продукт питания, который используется во многих случаях и который можно хранить для множества приготовлений как отдельно, так и в сочетании с другими продуктами. 

Зола
Фото: commons.wikimedia.org by Laurentius, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Зола

Возможно, мало кто знает, так это то, что зола может быть ценным союзником, но как её можно использовать в качестве удобрения?

Зола на помидорах: когда её использовать?

Зола, которая выходит из дымохода, является действенным подспорьем при выращивании растений, в том числе и потому, что это превосходное натуральное удобрение, которое эксперты в этой отрасли принимают во внимание уже давно. Но как его использовать?

Первый совет — используйте мотыгу, а затем начните учитывать состояние почвы, которую необходимо обработать.

Другие овощи также любят золу

Помидоры, безусловно, относятся к овощам, которые больше всего любят золу, и поэтому их можно учитывать при добавлении к ним во время выращивания, но есть и другие овощи, которым можно помочь таким же образом, а именно:

  • картофель;
  • дыни;
  • фенхель;
  • перцы;
  • редис;
  • репа.

Более того, зола не только действует как удобрение, но и может выполнять защитную функцию и фактически является барьером от возможного нападения улиток, присутствие которых также весьма неприятно и опасно для целостности урожая, который в таком случае может быть испорчен.

Наконец, полезно знать, что для того, чтобы зола оказала нужный эффект, она всегда должна быть сухой, поэтому, если идёт дождь, советуем постараться немедленно заменить её и убедиться, что влажная зола не остаётся в земле, поскольку она не даст того же эффекта, более того, он может даже оказаться противоположной и, следовательно, испортить всё, что было сделано.

Уточнения

Зола́ — несгорающий остаток, образующийся из минеральных примесей топлива при полном его сгорании.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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