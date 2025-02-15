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Ваш виноград гниёт ещё до сбора? Возможно, вы совершаете эти роковые ошибки

2:37
Садоводство » Вредители и болезни

Виноград — один из самых любимых и распространенных фруктов, однако зачастую садоводы сталкиваются с неприятной проблемой: ягоды начинают гнить ещё до того, как успевают созреть. Это может быть не только разочаровывающим, но и повредить весь урожай. Рассмотрим основные причины гниения винограда и способы их предотвращения.

виноград
Фото: commons.wikimedia.org by Lisafern, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
виноград

Много влаги

Первая распространённая причина — избыток влаги. Виноградные лозы чувствительны к условиям полива и влажности. Чрезмерные дожди или недостаточно продуманный полив могут приводить к накоплению влаги на ягодах, что создает идеальные условия для образования плесени и гнили. Чтобы избежать этого, важно контролировать уровень влаги в почве и избегать переувлажнения, особенно в период созревания.

Мало вентиляции

Вторая причина — недостаток вентиляции. Если кусты плотно расположены друг к другу, это может ограничить циркуляцию воздуха и увеличить вероятность заболачивания. Для предотвращения гниения рекомендуется правильно формировать лозы, соблюдать расстояние между кустами и проводить регулярную обрезку, что позволит улучшить воздухообмен и снизит риск возникновения заболеваний.

Грибковые инфекции

Третья причина — грибковые инфекции. Наиболее распространённые из них — это милдью и оидиум. Эти болезни могут развиваться при высоких температурах и повышенной влажности. Для борьбы с грибковыми инфекциями рекомендуется проводить профилактические обработки фунгицидами, особенно в период активного роста винограда.

Состояние почвы

Также стоит учитывать состояние почвы и наличие питательных веществ. Нехватка калия и магния может ослабить здоровье куста и сделать его более уязвимым к заболеваниям. Регулярное внесение удобрений и анализ почвы помогут поддерживать необходимый уровень питательных веществ.

Вредители

Наконец, не стоит забывать о вредителях, таких как осиные гнезда или насекомые, которые могут повредить ягоды, создавая входные ворота для грибков и бактерий. Регулярные осмотры растений и использование осторожных методов борьбы с вредителями помогут предотвратить повреждения.

Соблюдая указанные рекомендации, вы сможете значительно снизить риск гниения винограда и повысить шансы на получение здорового и вкусного урожая. Если возникла проблема, важно быстро реагировать, чтобы сохранить оставшиеся ягоды и предотвратить дальнейшее распространение заболевания. 

Уточнения

Виноград — плоды растений рода Виноград, в зрелом виде представляющие собой сладкие ягоды; ценный пищевой продукт и сырьё для виноделия.
 

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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