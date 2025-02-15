19 семян, которые нужно посадить сейчас для весеннего урожая

1:59 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Хотя весна еще далеко, для садоводов наступает время подготовки. Февраль — идеальный месяц для посева семян в помещении, чтобы ваш сад был готов к полному расцвету к апрелю. Эксперты советуют начать с овощей, фруктов, трав и цветов, которые обеспечат здоровую рассаду и успешное развитие в теплые месяцы, сообщает newsinfo.ru.

Фото: Freepik by prostooleh Работа в огороде

Февраль — это время для начала посева зелени, подходящей для прохладного климата, такой как капуста, салат, брокколи. Тэмми Сонс из TN Nursery рекомендует обратить внимание на сельдерей, перец и баклажаны, которые требуют длительного вегетационного периода. Анастасия Борисевич советует также сеять лук-порей в помещениях, особенно в более холодных климатах.

Что касается фруктов, то идеальным выбором будут помидоры и клубника. Если вы хотите, чтобы клубника плодоносила в этом году, а не в следующем, начинать посев стоит уже в феврале.

Для тех, кто любит свежие травы, февраль — отличное время для посева базилика, кинзы и петрушки.

Не забывайте и о цветах. Сонс советует начать с живокости, которая цветет поздней весной, и львиного зева, который украсит ваш сад с весны до начала лета. Также стоит посадить циннии и бархатцы для ярких цветочных акцентов в летне-осенний период.

Для успешного проращивания семян необходимы тепло и влага. Семена помидоров, перца, баклажанов и лука-порея стоит замочить в воде перед посевом. Для сельдерея требуется специальная термическая обработка, а клубнике необходимо пройти процесс стратификации, помещая семена в холодильник на 2-3 недели. Также не забывайте об освещении — для рассады идеально подойдет лампа для выращивания.

Уточнения

Огоро́д — участок земли, большей частью огороженный забором или живой изгородью и предназначенный для разведения (выращивания) овощей и других огородных растений, снедной зелени, ботвы, капусты и кореньев: репы, моркови, картофеля, лука и прочего.

