Как вырастить крупную и хрустящую редиску? Тонкости выращивания от опытных садоводов

В целом, легкие почвы лучше подходят для выращивания редиса, чем тяжелые. Почва с реакцией рН 6,0-6,5 должна обладать хорошей водопроницаемостью, быть гумусовой (не содержать коры, опилок, соломы).
Сажайте редис там, где ранее росли помидоры, огурцы, картофель или бобовые. Почва после этих культур будет особенно богата минеральными веществами и благоприятна для роста редиса. Не сажайте семена в почву, где ранее росли репа, хрен или капуста.
Подкармливают редис весной, перед посевом семян в грунт. Перекопайте участок и внесите в почву около 5 килограмм органики, а также 1 кг золы. Затем органику заделывают в почву граблями, распределяя ее равномерно.
В качестве удобрений также подойдут суперфосфат и калийная соль, но помните, что избыток азота губительно сказывается на корнях и вкусовых качествах плодов, а само растение склонно к накоплению нитратов: нежелательно подкармливать редис простыми азотными удобрениями (мочевиной или аммиачной селитрой).
Реди́с — однолетние или двулетние растения из рода Редька семейства Капустные.
Подсолнечное масло может быстро испортиться, если его неправильно хранить. Где лучше держать бутылку и почему холодильник — не лучший вариант? Узнайте все секреты!