Как вырастить крупную и хрустящую редиску? Тонкости выращивания от опытных садоводов

1:19 Your browser does not support the audio element. Садоводство

В целом, легкие почвы лучше подходят для выращивания редиса, чем тяжелые. Почва с реакцией рН 6,0-6,5 должна обладать хорошей водопроницаемостью, быть гумусовой (не содержать коры, опилок, соломы).

Фото: commons.wikimedia.org by Hubertl, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Редис

Как вырастить

Сажайте редис там, где ранее росли помидоры, огурцы, картофель или бобовые. Почва после этих культур будет особенно богата минеральными веществами и благоприятна для роста редиса. Не сажайте семена в почву, где ранее росли репа, хрен или капуста.

Чем подкормить редис, чтобы он был крупным

Подкармливают редис весной, перед посевом семян в грунт. Перекопайте участок и внесите в почву около 5 килограмм органики, а также 1 кг золы. Затем органику заделывают в почву граблями, распределяя ее равномерно.

В качестве удобрений также подойдут суперфосфат и калийная соль, но помните, что избыток азота губительно сказывается на корнях и вкусовых качествах плодов, а само растение склонно к накоплению нитратов: нежелательно подкармливать редис простыми азотными удобрениями (мочевиной или аммиачной селитрой).

Уточнения

Реди́с — однолетние или двулетние растения из рода Редька семейства Капустные.

