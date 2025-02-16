Чем подкормить лук весной, чтобы он вырос крупным? Не все дачники знают об этом

1:00 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Подкормка лука золой — один из самых простых способов повысить урожайность без особых затрат. Если вы ищете простую и эффективную подкормку лука для повышения кочана и урожайности, этот продукт отлично подойдет вам.

Фото: Freepik by Racool_studio Лук

В золе содержатся калий и фосфор, в которых нуждается растение. Кроме того, чтобы лук хорошо рос, его нужно поливать раствором смеси органических и минеральных удобрений.

Чтобы приготовить смесь, добавьте стакан коровяка в ведро воды. Также можно использовать куриный помет или даже нашатырный спирт, но не более 55-60 мл на 8-10 литров воды.

Еще один простой и эффективный способ подкормки — мочевина. Разведите 20 грамм продукта в 10 литрах воды. Поливают почву из расчета 3 литра раствора на 1 квадратный метр грунта. Также многие садоводы используют аммиачную селитру.

Уточнения

Лук ре́пчатый (лат. Állium cépa) — многолетнее травянистое растение, вид рода Лук (Allium) подсемейства Луковые (Allioideae) семейства Амариллисовые (Amaryllidaceae), широко распространённая овощная культура.



