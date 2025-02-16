Устали от увядающих клумб? Попробуйте этот простой способ

1:22 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Цветник — гордость любого дачника, но со временем он теряет свою декоративность. Всё дело в том, что растения имеют разные периоды цветения. Одни отцветают, другие только набирают силу, и клумба выглядит неухоженной.

Фото: commons.wikimedia.org by Гурьева Светлана (zooclub.ru), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Розовые пионы

Конечно, можно полностью менять дизайн цветника, но это трудоёмко. Как же сделать так, чтобы клумба всегда оставалась яркой и красивой?

Метод "горшок в горшок": что это такое?

Суть метода проста:

На выбранном участке делают несколько углублений по размеру пластиковых горшков.

В эти лунки устанавливают пустые ёмкости.

Вставляют в них горшки с цветущими растениями и присыпают землёй.

Почему этот способ работает?

Можно легко заменить увядшее растение на новое, не повреждая корни соседних цветов.

Клумба остаётся декоративной на протяжении всего сезона.

Упрощается полив и внесение удобрений — растения получают всё необходимое без лишних хлопот.

Такой цветник отлично подходит для сезонных растений и цветов с коротким периодом цветения.

Этот метод позволяет наслаждаться яркими красками сада без сложного ухода. Попробуйте, и ваш цветник всегда будет выглядеть ухоженным и цветущим!

Уточнения

Цветни́к — участок (ограниченная территория), на котором выращивают декоративные растения.

