Устали от увядающих клумб? Попробуйте этот простой способ

Цветник — гордость любого дачника, но со временем он теряет свою декоративность. Всё дело в том, что растения имеют разные периоды цветения. Одни отцветают, другие только набирают силу, и клумба выглядит неухоженной.
Фото: commons.wikimedia.org by Гурьева Светлана (zooclub.ru), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Розовые пионы
Конечно, можно полностью менять дизайн цветника, но это трудоёмко. Как же сделать так, чтобы клумба всегда оставалась яркой и красивой?
Метод "горшок в горшок": что это такое?
Суть метода проста:
На выбранном участке делают несколько углублений по размеру пластиковых горшков.
В эти лунки устанавливают пустые ёмкости.
Вставляют в них горшки с цветущими растениями и присыпают землёй.
Почему этот способ работает?
Можно легко заменить увядшее растение на новое, не повреждая корни соседних цветов.
Клумба остаётся декоративной на протяжении всего сезона.
Упрощается полив и внесение удобрений — растения получают всё необходимое без лишних хлопот.
Такой цветник отлично подходит для сезонных растений и цветов с коротким периодом цветения.
Этот метод позволяет наслаждаться яркими красками сада без сложного ухода. Попробуйте, и ваш цветник всегда будет выглядеть ухоженным и цветущим!
Уточнения
Цветни́к — участок (ограниченная территория), на котором выращивают декоративные растения.