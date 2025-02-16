Как зола помогает луку набрать силу? Секрет высокой урожайности

Лук-севок требует особого подхода при посадке, и один из главных секретов урожая — правильное использование золы. Это натуральное удобрение улучшает структуру почвы, предотвращает загнивание луковиц и способствует активному росту.
Размер и сорт: для подзимней посадки подходит мелкий севок, для весенней — крупный.
Качество: луковицы должны быть твёрдыми, сухими и без следов плесени.
Предпосадочная подготовка: прогревайте севок за несколько недель при температуре 26-30 °C или перед посадкой 8-10 часов при 35-40 °C.
Правильное использование золы при посадке лука помогает укрепить его иммунитет и способствует хорошему урожаю без химических удобрений!
Зола́ — несгорающий остаток, образующийся из минеральных примесей топлива при полном его сгорании.
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