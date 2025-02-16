Как зола помогает луку набрать силу? Секрет высокой урожайности

Лук-севок требует особого подхода при посадке, и один из главных секретов урожая — правильное использование золы. Это натуральное удобрение улучшает структуру почвы, предотвращает загнивание луковиц и способствует активному росту.

Фото: en.wikipedia.org by Hans Braxmeier is licensed under https://en.wikipedia.org/wiki/Creative_Commons_license#Zero_/_public_domain Лук-севок

Выбираем лук-севок правильно

Размер и сорт: для подзимней посадки подходит мелкий севок, для весенней — крупный.

Качество: луковицы должны быть твёрдыми, сухими и без следов плесени.

Предпосадочная подготовка: прогревайте севок за несколько недель при температуре 26-30 °C или перед посадкой 8-10 часов при 35-40 °C.

Как правильно использовать золу?

Вносите золу в бороздки перед посадкой, но не кладите луковицы прямо на неё.

Обязательно присыпьте золу тонким слоем земли, иначе корни могут получить ожог.

Пролейте грядку тёплой водой перед посадкой.

Посадка лука-севка: ключевые моменты

Луковицы слегка вдавливают в почву, не заглубляя слишком сильно.

Расстояние между луковицами должно быть 15 см, чтобы растения не мешали друг другу развиваться.

После посадки рекомендуется мульчировать грядки для сохранения влаги и защиты от сорняков.

Правильное использование золы при посадке лука помогает укрепить его иммунитет и способствует хорошему урожаю без химических удобрений!

Уточнения

Зола́ — несгорающий остаток, образующийся из минеральных примесей топлива при полном его сгорании.



