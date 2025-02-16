Февраль — ключевой месяц для посева! Какие овощи нужно посадить сейчас

Зима — не время для отдыха, если вы хотите получить богатый урожай летом. Февраль считается лучшим месяцем для посева рассады некоторых овощных культур. Если заняться этим сейчас, то к началу сезона можно вырастить крепкие растения, готовые к пересадке в грунт.
Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова
Рассада огурцов
Перцы: медленный, но стабильный рост
Перцы имеют длительный вегетационный период, поэтому их лучше сеять в феврале.
Это даст им достаточно времени для формирования крепкой рассады до пересадки в теплицу или открытый грунт.
Баклажаны: чем раньше, тем лучше
Эти овощи требуют много времени для роста и развития.
Февральский посев позволит рассаде окрепнуть и успешно адаптироваться при пересадке.
Помидоры: ранние сорта порадуют к лету
Посеянные в феврале, они дадут первый урожай уже в начале лета.
Перед посадкой опытные огородники рекомендуют замочить семена в стимуляторе роста для улучшения всхожести.
Какие условия необходимы для рассады?
Почва — лёгкий питательный субстрат с хорошей аэрацией и дренажем.
Температура — оптимальная для каждого вида культуры.
Освещение — достаточно яркое, иначе рассада вытянется и ослабнет.
Февральский посев — залог крепких растений и раннего урожая, который порадует уже в начале сезона!
Уточнения
Проросток - растение, находящееся на одной из начальных стадий онтогенеза, в период с момента прорастания семени (то есть с момента, когда развивающийся зародыш пробивает семенную кожуру) до момента развёртывания листа главного побега (побега, развивающегося из зародышевой почечки).