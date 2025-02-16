Февраль — ключевой месяц для посева! Какие овощи нужно посадить сейчас

1:27 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Зима — не время для отдыха, если вы хотите получить богатый урожай летом. Февраль считается лучшим месяцем для посева рассады некоторых овощных культур. Если заняться этим сейчас, то к началу сезона можно вырастить крепкие растения, готовые к пересадке в грунт.

Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова Рассада огурцов

Перцы: медленный, но стабильный рост

Перцы имеют длительный вегетационный период, поэтому их лучше сеять в феврале.

Это даст им достаточно времени для формирования крепкой рассады до пересадки в теплицу или открытый грунт.

Баклажаны: чем раньше, тем лучше

Эти овощи требуют много времени для роста и развития.

Февральский посев позволит рассаде окрепнуть и успешно адаптироваться при пересадке.

Помидоры: ранние сорта порадуют к лету

Посеянные в феврале, они дадут первый урожай уже в начале лета.

Перед посадкой опытные огородники рекомендуют замочить семена в стимуляторе роста для улучшения всхожести.

Какие условия необходимы для рассады?

Почва — лёгкий питательный субстрат с хорошей аэрацией и дренажем.

— лёгкий питательный субстрат с хорошей аэрацией и дренажем. Температура — оптимальная для каждого вида культуры.

— оптимальная для каждого вида культуры. Освещение — достаточно яркое, иначе рассада вытянется и ослабнет.

Февральский посев — залог крепких растений и раннего урожая, который порадует уже в начале сезона!

Уточнения

Проросток - растение, находящееся на одной из начальных стадий онтогенеза, в период с момента прорастания семени (то есть с момента, когда развивающийся зародыш пробивает семенную кожуру) до момента развёртывания листа главного побега (побега, развивающегося из зародышевой почечки).

