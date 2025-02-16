Тёплая зима обманет деревья? Простая защита, которая спасёт ваш сад

Тёплая зима стала нормой, но раннее потепление несёт не только радость, но и опасности для сада. Один из главных вопросов для дачников — нужно ли обновлять побелку деревьев в феврале? Оказывается, в некоторых случаях это необходимо.
Тёплая погода в середине зимы может привести к ряду проблем:
— Деревья начинают выходить из состояния покоя, что делает их уязвимыми к резкому похолоданию.
— Активизируются вредители, зимующие в коре.
— Солнечные ожоги повреждают кору деревьев, особенно в конце февраля — начале марта, когда солнце становится более активным.
Белый слой на стволах защищает деревья сразу от нескольких угроз:
— Предотвращает солнечные ожоги, отражая солнечные лучи и уменьшая нагрев коры.
— Содержит антисептические компоненты, которые убивают грибки и вредителей.
— Улучшает внешний вид сада, придавая деревьям аккуратность.
Если осенью вы провели качественную побелку, и раствор хорошо держится, то дополнительно белить деревья необязательно. Но в ряде случаев обновление побелки зимой необходимо:
— Осенние осадки смыли защитный слой.
— На коре появились трещины или повреждения.
— Видны следы вредителей или болезней.
— В саду растут неустойчивые к морозам сорта яблонь, вишни, абрикоса или персика.
Для зимней побелки можно использовать готовые смеси или сделать состав самостоятельно. Простой рецепт:
— Гашеная известь — 2-3 кг,
— Медный купорос — 300-400 г,
— Вода — 10 л,
— Казеиновый клей — 100 г (или столярный — 200 г).
Важно: побелка должна быть свежеприготовленной, иначе она потеряет эффективность.
Побелка — разновидность красящих материалов, изготовленных из гашёной извести или карбоната кальция. Иногда используются различные другие добавки.
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