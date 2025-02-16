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Тёплая зима обманет деревья? Простая защита, которая спасёт ваш сад

2:44
Садоводство

Тёплая зима стала нормой, но раннее потепление несёт не только радость, но и опасности для сада. Один из главных вопросов для дачников — нужно ли обновлять побелку деревьев в феврале? Оказывается, в некоторых случаях это необходимо.

Приствольные круги, сад, огород
Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова
Приствольные круги, сад, огород

Чем опасно раннее потепление для деревьев

Тёплая погода в середине зимы может привести к ряду проблем:

— Деревья начинают выходить из состояния покоя, что делает их уязвимыми к резкому похолоданию.
— Активизируются вредители, зимующие в коре.
— Солнечные ожоги повреждают кору деревьев, особенно в конце февраля — начале марта, когда солнце становится более активным.

Побелка — зачем она нужна

Белый слой на стволах защищает деревья сразу от нескольких угроз:
— Предотвращает солнечные ожоги, отражая солнечные лучи и уменьшая нагрев коры.
— Содержит антисептические компоненты, которые убивают грибки и вредителей.
— Улучшает внешний вид сада, придавая деревьям аккуратность.

Нужно ли обновлять побелку в феврале

Если осенью вы провели качественную побелку, и раствор хорошо держится, то дополнительно белить деревья необязательно. Но в ряде случаев обновление побелки зимой необходимо:

— Осенние осадки смыли защитный слой.
— На коре появились трещины или повреждения.
— Видны следы вредителей или болезней.
— В саду растут неустойчивые к морозам сорта яблонь, вишни, абрикоса или персика.

Как правильно белить деревья зимой

  1. Выбирайте правильную погоду — температура воздуха должна быть не ниже +2…+5°C, а день — сухим и тёплым.
  2. Очистите ствол от старой побелки, мха и отслоившейся коры, используя деревянный скребок.
  3. Зачистите трещины и обработайте их специальной пастой ("РанНет", "БлагоСад", "Живая кора" и др.).
  4. Белите ствол и основание скелетных ветвей до высоты 1,5-1,6 м, используя кисть, валик или распылитель. Для взрослых деревьев лучше нанести два слоя побелки.

Как приготовить раствор для побелки

Для зимней побелки можно использовать готовые смеси или сделать состав самостоятельно. Простой рецепт:
— Гашеная известь — 2-3 кг,
— Медный купорос — 300-400 г,
— Вода — 10 л,
— Казеиновый клей — 100 г (или столярный — 200 г).

Важно: побелка должна быть свежеприготовленной, иначе она потеряет эффективность.

Уточнения

Побелка — разновидность красящих материалов, изготовленных из гашёной извести или карбоната кальция. Иногда используются различные другие добавки.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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