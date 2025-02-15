Выращивать баклажаны сложно? Эти сорта дадут урожай даже без теплицы

1:37 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Баклажаны — теплолюбивая культура, но даже в регионах с нестабильной погодой можно получить высокий урожай. Главное — правильно выбрать сорт или гибрид, который устойчив к холоду, заболеваниям и перепадам температур.

Фото: flickr.com by Karen and Brad Emerson, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Баклажаны

Сорта и гибриды баклажанов для сложных условий

Синий — неприхотливый сорт, дающий до 10 кг плодов с куста. Хорошо переносит неблагоприятные условия и устойчив к болезням.

— неприхотливый сорт, дающий до 10 кг плодов с куста. Хорошо переносит неблагоприятные условия и устойчив к болезням. Багира — лучше всего растёт в теплицах. При правильном уходе даёт обильный урожай, плоды тонкокожие, без горечи, до 20 см в длину.

— лучше всего растёт в теплицах. При правильном уходе даёт обильный урожай, плоды тонкокожие, без горечи, до 20 см в длину. Сатурн — устойчив к похолоданиям и непогоде, отличается сладковатым вкусом.

— устойчив к похолоданиям и непогоде, отличается сладковатым вкусом. Краса F1 — гибрид, подходящий для открытого грунта. При грамотном уходе даёт до 15 кг баклажанов с куста. Плоды насыщенного фиолетового цвета.

— гибрид, подходящий для открытого грунта. При грамотном уходе даёт до 15 кг баклажанов с куста. Плоды насыщенного фиолетового цвета. Арабеска F1 — скороспелый гибрид, выведенный для сложных условий. Урожайность до 8 кг с куста, хорошо переносит нестабильную погоду.

Как повысить урожайность баклажанов

Выбирайте правильные сроки посева для рассады.

для рассады. Соблюдайте севооборот — не сажайте баклажаны после паслёновых культур.

— не сажайте баклажаны после паслёновых культур. Ухаживайте за рассадой до пересадки в грунт.

до пересадки в грунт. Вовремя подкармливайте растения для обильного цветения и плодоношения.

Даже в регионах с переменчивым климатом можно вырастить богатый урожай баклажанов, если выбрать правильный сорт и следовать агротехническим рекомендациям.

Уточнения

Баклажа́н или Паслён тёмнопло́дный (лат. Solánum melongéna) реже Армянский огурец - вид многолетних травянистых растений рода Паслён (Solanum).

