Выращивать баклажаны сложно? Эти сорта дадут урожай даже без теплицы

Баклажаны — теплолюбивая культура, но даже в регионах с нестабильной погодой можно получить высокий урожай. Главное — правильно выбрать сорт или гибрид, который устойчив к холоду, заболеваниям и перепадам температур.
Фото: flickr.com by Karen and Brad Emerson, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Баклажаны
Сорта и гибриды баклажанов для сложных условий
Синий — неприхотливый сорт, дающий до 10 кг плодов с куста. Хорошо переносит неблагоприятные условия и устойчив к болезням.
Багира — лучше всего растёт в теплицах. При правильном уходе даёт обильный урожай, плоды тонкокожие, без горечи, до 20 см в длину.
Сатурн — устойчив к похолоданиям и непогоде, отличается сладковатым вкусом.
Краса F1 — гибрид, подходящий для открытого грунта. При грамотном уходе даёт до 15 кг баклажанов с куста. Плоды насыщенного фиолетового цвета.
Арабеска F1 — скороспелый гибрид, выведенный для сложных условий. Урожайность до 8 кг с куста, хорошо переносит нестабильную погоду.
Как повысить урожайность баклажанов
Выбирайте правильные сроки посева для рассады.
Соблюдайте севооборот — не сажайте баклажаны после паслёновых культур.
Ухаживайте за рассадой до пересадки в грунт.
Вовремя подкармливайте растения для обильного цветения и плодоношения.
Даже в регионах с переменчивым климатом можно вырастить богатый урожай баклажанов, если выбрать правильный сорт и следовать агротехническим рекомендациям.
Уточнения
Баклажа́н или Паслён тёмнопло́дный (лат. Solánum melongéna) реже Армянский огурец - вид многолетних травянистых растений рода Паслён (Solanum).