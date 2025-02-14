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Какие семена самые надёжные? Учимся расшифровывать обозначения

1:30
Садоводство

При покупке семян важно обращать внимание не только на фото на упаковке, но и на специальные обозначения. Они указывают на устойчивость растений к болезням и их особенности.

Семена
Фото: commons.wikimedia.org by Oksana Lastochkina, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Семена

Основные обозначения на пакетах с семенами

  • A — устойчивость к сухой пятнистости огурцов и чёрной пятнистости томатов.
  • C — сорт устойчив к бурой пятнистости томатов.
  • CtV — защита от вируса огуречной мозаики.
  • F — устойчивость к фузариозному увяданию.
  • F1 — гибридное растение, полученное от лучших родительских сортов.
  • N — защита от нематоды.
  • P — устойчивость к фитофторозу.
  • Tm — иммунитет к вирусу табачной мозаики.
  • V — устойчивость к вертициллезному увяданию.

Как расшифровать сложные сочетания?

Буквы могут идти в комбинации, а цифры после них обозначают конкретные разновидности заболеваний.

Кроме того, на упаковке могут быть следующие термины:

  • Инкр. — инкрустированные семена, покрытые специальными веществами для защиты от болезней.
  • Драж. — дражированные семена, покрытые оболочкой с питательными веществами для быстрого прорастания.
  • Профи. = - профессиональные семена, отобранные для фермеров и опытных садоводов.

Зная эти обозначения, можно легко подобрать наиболее устойчивые и качественные семена, которые дадут хороший урожай.

Уточнения

Се́мя — особая многоклеточная структура сложного строения, служащая для размножения и расселения семенных растений, обычно развивающаяся после оплодотворения из семязачатка (видоизменённый женский спорангий) и содержащая зародыш.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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