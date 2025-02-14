Какие семена самые надёжные? Учимся расшифровывать обозначения

При покупке семян важно обращать внимание не только на фото на упаковке, но и на специальные обозначения. Они указывают на устойчивость растений к болезням и их особенности.
Фото: commons.wikimedia.org by Oksana Lastochkina, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Семена
Основные обозначения на пакетах с семенами
A — устойчивость к сухой пятнистости огурцов и чёрной пятнистости томатов.
C — сорт устойчив к бурой пятнистости томатов.
CtV — защита от вируса огуречной мозаики.
F — устойчивость к фузариозному увяданию.
F1 — гибридное растение, полученное от лучших родительских сортов.
N — защита от нематоды.
P — устойчивость к фитофторозу.
Tm — иммунитет к вирусу табачной мозаики.
V — устойчивость к вертициллезному увяданию.
Как расшифровать сложные сочетания?
Буквы могут идти в комбинации, а цифры после них обозначают конкретные разновидности заболеваний.
Кроме того, на упаковке могут быть следующие термины:
Инкр. — инкрустированные семена, покрытые специальными веществами для защиты от болезней.
Драж. — дражированные семена, покрытые оболочкой с питательными веществами для быстрого прорастания.
Профи. = - профессиональные семена, отобранные для фермеров и опытных садоводов.
Зная эти обозначения, можно легко подобрать наиболее устойчивые и качественные семена, которые дадут хороший урожай.
Уточнения
Се́мя — особая многоклеточная структура сложного строения, служащая для размножения и расселения семенных растений, обычно развивающаяся после оплодотворения из семязачатка (видоизменённый женский спорангий) и содержащая зародыш.