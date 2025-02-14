Какие семена самые надёжные? Учимся расшифровывать обозначения

1:30 Your browser does not support the audio element. Садоводство

При покупке семян важно обращать внимание не только на фото на упаковке, но и на специальные обозначения. Они указывают на устойчивость растений к болезням и их особенности.

Фото: commons.wikimedia.org by Oksana Lastochkina, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Семена

Основные обозначения на пакетах с семенами

A — устойчивость к сухой пятнистости огурцов и чёрной пятнистости томатов.

— устойчивость к сухой пятнистости огурцов и чёрной пятнистости томатов. C — сорт устойчив к бурой пятнистости томатов.

— сорт устойчив к бурой пятнистости томатов. CtV — защита от вируса огуречной мозаики.

— защита от вируса огуречной мозаики. F — устойчивость к фузариозному увяданию.

— устойчивость к фузариозному увяданию. F1 — гибридное растение, полученное от лучших родительских сортов.

— гибридное растение, полученное от лучших родительских сортов. N — защита от нематоды.

— защита от нематоды. P — устойчивость к фитофторозу.

— устойчивость к фитофторозу. Tm — иммунитет к вирусу табачной мозаики.

— иммунитет к вирусу табачной мозаики. V — устойчивость к вертициллезному увяданию.

Как расшифровать сложные сочетания?

Буквы могут идти в комбинации, а цифры после них обозначают конкретные разновидности заболеваний.

Кроме того, на упаковке могут быть следующие термины:

Инкр. — инкрустированные семена, покрытые специальными веществами для защиты от болезней.

— инкрустированные семена, покрытые специальными веществами для защиты от болезней. Драж. — дражированные семена, покрытые оболочкой с питательными веществами для быстрого прорастания.

— дражированные семена, покрытые оболочкой с питательными веществами для быстрого прорастания. Профи. = - профессиональные семена, отобранные для фермеров и опытных садоводов.

Зная эти обозначения, можно легко подобрать наиболее устойчивые и качественные семена, которые дадут хороший урожай.

Уточнения

Се́мя — особая многоклеточная структура сложного строения, служащая для размножения и расселения семенных растений, обычно развивающаяся после оплодотворения из семязачатка (видоизменённый женский спорангий) и содержащая зародыш.

