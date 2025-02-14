Вырастите апельсин у себя дома! Лучшие сорта для квартиры
3:23
Вырастить апельсиновое дерево в домашних условиях вполне реально. Для этого подойдут определённые комнатные сорта, которые хорошо чувствуют себя в горшке и даже могут плодоносить.
Фото: commons.wikimedia.org by Figiu, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Апельсины
Лучшие сорта апельсинов для дома
- Вашингтон Навел — самый популярный сорт для комнатного выращивания. Плоды крупные, до 300 г, с ярко-оранжевой кожурой.
- Мерхеульский — компактный сорт, вырастает всего до 1 метра, но при этом радует урожаем.
- Павловский — тоже невысокий сорт (около 1 метра) с хорошим плодоношением.
- Гамлин — низкорослый (до 1,5 м), плоды с красноватой мякотью, отлично подходит для выращивания в домашних условиях.
Почему стоит выращивать апельсин из косточки
- Доступность — семена легко взять из купленного апельсина.
- Простота размножения — не требует сложных процедур.
- Минимальный уход — растения, выращенные из семян, менее капризны.
- Хорошая всхожесть — семена прорастают без предварительной обработки.
Как правильно посадить апельсин из косточки
- Выберите косточки из спелого апельсина, промойте их, очистите от мякоти.
- Замочите на 10-12 часов в марле, чтобы ускорить прорастание.
- Подготовьте грунт: лучше использовать специальный для цитрусовых или приготовить смесь самостоятельно (садовая земля, торф, песок, перегной, перлит).
- Посадите косточки на глубину 1-2 см, предварительно сделав дренаж.
- Создайте парниковый эффект — накройте стаканчик плёнкой, периодически проветривайте.
- Держите в тепле (+23…+26°C) и поливайте умеренно.
Через 3-4 недели появятся первые ростки, которые затем можно пересадить в горшок побольше.
Как ухаживать за апельсином в домашних условиях
- Освещение. Апельсину нужно 12 часов света, при необходимости используйте фитолампы.
- Влажность. Воздух должен быть влажным, иначе листья начнут сохнуть. Регулярно опрыскивайте растение.
- Полив. Летом — обильный, зимой — умеренный. Вода должна быть отстоянной и тёплой.
- Пересадка. Первые 2-3 года пересаживать раз в год, затем — раз в 2 года.
- Формирование кроны. Когда дерево достигнет 30 см, прищипните верхушку, чтобы оно начало куститься.
- Зимовка. Для ускорения цветения нужно создать холодный период покоя (+2…+5°C), а потом перенести в тёплое место.
- Защита от вредителей. Следите за тлёй, паутинными клещами, щитовками. При появлении обработайте дерево специальными препаратами.
Когда ждать первых апельсинов
При выращивании из косточки плодоношение наступает через 7-12 лет. Чтобы ускорить этот процесс, дерево можно привить черенком от уже плодоносящего апельсина.
Домашний апельсин — это не только экзотичное украшение, но и возможность вырастить собственные плоды. Главное — выбрать подходящий сорт и соблюдать основные правила ухода.
Уточнения
Апельси́н (лат. Cītrus × sinēnsis) — плодовое дерево; вид рода Цитрус семейства Рутовые, а также плод этого дерева.
Новости о саде и цветах
Присоединяйся к Pravda.Ru
Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
*