Вырастите апельсин у себя дома! Лучшие сорта для квартиры

3:23 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Вырастить апельсиновое дерево в домашних условиях вполне реально. Для этого подойдут определённые комнатные сорта, которые хорошо чувствуют себя в горшке и даже могут плодоносить.

Фото: commons.wikimedia.org by Figiu, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Апельсины

Лучшие сорта апельсинов для дома

Вашингтон Навел — самый популярный сорт для комнатного выращивания. Плоды крупные, до 300 г, с ярко-оранжевой кожурой.

— самый популярный сорт для комнатного выращивания. Плоды крупные, до 300 г, с ярко-оранжевой кожурой. Мерхеульский — компактный сорт, вырастает всего до 1 метра, но при этом радует урожаем.

— компактный сорт, вырастает всего до 1 метра, но при этом радует урожаем. Павловский — тоже невысокий сорт (около 1 метра) с хорошим плодоношением.

— тоже невысокий сорт (около 1 метра) с хорошим плодоношением. Гамлин — низкорослый (до 1,5 м), плоды с красноватой мякотью, отлично подходит для выращивания в домашних условиях.

Почему стоит выращивать апельсин из косточки

Доступность — семена легко взять из купленного апельсина.

— семена легко взять из купленного апельсина. Простота размножения — не требует сложных процедур.

— не требует сложных процедур. Минимальный уход — растения, выращенные из семян, менее капризны.

— растения, выращенные из семян, менее капризны. Хорошая всхожесть — семена прорастают без предварительной обработки.

Как правильно посадить апельсин из косточки

Выберите косточки из спелого апельсина, промойте их, очистите от мякоти. Замочите на 10-12 часов в марле, чтобы ускорить прорастание. Подготовьте грунт: лучше использовать специальный для цитрусовых или приготовить смесь самостоятельно (садовая земля, торф, песок, перегной, перлит). Посадите косточки на глубину 1-2 см, предварительно сделав дренаж. Создайте парниковый эффект — накройте стаканчик плёнкой, периодически проветривайте. Держите в тепле (+23…+26°C) и поливайте умеренно.

Через 3-4 недели появятся первые ростки, которые затем можно пересадить в горшок побольше.

Как ухаживать за апельсином в домашних условиях

Освещение . Апельсину нужно 12 часов света, при необходимости используйте фитолампы.

. Апельсину нужно 12 часов света, при необходимости используйте фитолампы. Влажность . Воздух должен быть влажным, иначе листья начнут сохнуть. Регулярно опрыскивайте растение.

. Воздух должен быть влажным, иначе листья начнут сохнуть. Регулярно опрыскивайте растение. Полив . Летом — обильный, зимой — умеренный. Вода должна быть отстоянной и тёплой.

. Летом — обильный, зимой — умеренный. Вода должна быть отстоянной и тёплой. Пересадка . Первые 2-3 года пересаживать раз в год, затем — раз в 2 года.

. Первые 2-3 года пересаживать раз в год, затем — раз в 2 года. Формирование кроны . Когда дерево достигнет 30 см, прищипните верхушку, чтобы оно начало куститься.

. Когда дерево достигнет 30 см, прищипните верхушку, чтобы оно начало куститься. Зимовка . Для ускорения цветения нужно создать холодный период покоя (+2…+5°C), а потом перенести в тёплое место.

. Для ускорения цветения нужно создать холодный период покоя (+2…+5°C), а потом перенести в тёплое место. Защита от вредителей. Следите за тлёй, паутинными клещами, щитовками. При появлении обработайте дерево специальными препаратами.

Когда ждать первых апельсинов

При выращивании из косточки плодоношение наступает через 7-12 лет. Чтобы ускорить этот процесс, дерево можно привить черенком от уже плодоносящего апельсина.

Домашний апельсин — это не только экзотичное украшение, но и возможность вырастить собственные плоды. Главное — выбрать подходящий сорт и соблюдать основные правила ухода.

Уточнения

Апельси́н (лат. Cītrus × sinēnsis) — плодовое дерево; вид рода Цитрус семейства Рутовые, а также плод этого дерева.

