Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Не только витамин D: этот микроэлемент поможет пережить зиму без проблем
Какие семена самые надёжные? Учимся расшифровывать обозначения
Опустошённые хранилища: как морозы ставят под угрозу отопительный сезон на Украине
Худеем на корейской диете: рацион блогера на неделю
Волочкова вышла из себя из-за вмешательства мачехи дочери в организацию свадьбы
Кольцо Эйнштейна, редкое астрономическое явление, замечено недалеко от Земли
Самый вкусный способ уменьшить камни в почках!
Забудьте про банки: почему тушенка в реторт-упаковке удобнее
Пытаются обмануть больницы и врачей. Мошенники рассылают поддельные письма от имени налоговой

Вырастите апельсин у себя дома! Лучшие сорта для квартиры

3:23
Садоводство

Вырастить апельсиновое дерево в домашних условиях вполне реально. Для этого подойдут определённые комнатные сорта, которые хорошо чувствуют себя в горшке и даже могут плодоносить.

Апельсины
Фото: commons.wikimedia.org by Figiu, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Апельсины

Лучшие сорта апельсинов для дома

  • Вашингтон Навел — самый популярный сорт для комнатного выращивания. Плоды крупные, до 300 г, с ярко-оранжевой кожурой.
  • Мерхеульский — компактный сорт, вырастает всего до 1 метра, но при этом радует урожаем.
  • Павловский — тоже невысокий сорт (около 1 метра) с хорошим плодоношением.
  • Гамлин — низкорослый (до 1,5 м), плоды с красноватой мякотью, отлично подходит для выращивания в домашних условиях.

Почему стоит выращивать апельсин из косточки

  • Доступность — семена легко взять из купленного апельсина.
  • Простота размножения — не требует сложных процедур.
  • Минимальный уход — растения, выращенные из семян, менее капризны.
  • Хорошая всхожесть — семена прорастают без предварительной обработки.

Как правильно посадить апельсин из косточки

  1. Выберите косточки из спелого апельсина, промойте их, очистите от мякоти.
  2. Замочите на 10-12 часов в марле, чтобы ускорить прорастание.
  3. Подготовьте грунт: лучше использовать специальный для цитрусовых или приготовить смесь самостоятельно (садовая земля, торф, песок, перегной, перлит).
  4. Посадите косточки на глубину 1-2 см, предварительно сделав дренаж.
  5. Создайте парниковый эффект — накройте стаканчик плёнкой, периодически проветривайте.
  6. Держите в тепле (+23…+26°C) и поливайте умеренно.

Через 3-4 недели появятся первые ростки, которые затем можно пересадить в горшок побольше.

Как ухаживать за апельсином в домашних условиях

  • Освещение. Апельсину нужно 12 часов света, при необходимости используйте фитолампы.
  • Влажность. Воздух должен быть влажным, иначе листья начнут сохнуть. Регулярно опрыскивайте растение.
  • Полив. Летом — обильный, зимой — умеренный. Вода должна быть отстоянной и тёплой.
  • Пересадка. Первые 2-3 года пересаживать раз в год, затем — раз в 2 года.
  • Формирование кроны. Когда дерево достигнет 30 см, прищипните верхушку, чтобы оно начало куститься.
  • Зимовка. Для ускорения цветения нужно создать холодный период покоя (+2…+5°C), а потом перенести в тёплое место.
  • Защита от вредителей. Следите за тлёй, паутинными клещами, щитовками. При появлении обработайте дерево специальными препаратами.

Когда ждать первых апельсинов

При выращивании из косточки плодоношение наступает через 7-12 лет. Чтобы ускорить этот процесс, дерево можно привить черенком от уже плодоносящего апельсина.

Домашний апельсин — это не только экзотичное украшение, но и возможность вырастить собственные плоды. Главное — выбрать подходящий сорт и соблюдать основные правила ухода.

Уточнения

Апельси́н (лат. Cītrus × sinēnsis) — плодовое дерево; вид рода Цитрус семейства Рутовые, а также плод этого дерева.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Сейчас читают
ЗРК Patriot. Как американское супероружие кончилось даже в Киеве
Военные новости
ЗРК Patriot. Как американское супероружие кончилось даже в Киеве Аудио 
Ни плавание, ни гантели: лучшие упражнения для пенсионеров старше 60 лет
Новости спорта
Ни плавание, ни гантели: лучшие упражнения для пенсионеров старше 60 лет Аудио 
Лёд отступает, а история оживает: в Норвегии нашли артефакты, пролежавшие 1300 лет
Наука и техника
Лёд отступает, а история оживает: в Норвегии нашли артефакты, пролежавшие 1300 лет Аудио 
Популярное
Простой тест, который покажет, сколько проживет ваш аккумулятор

Как понять, что аккумулятор скоро выйдет из строя? Для проверки не нужно ехать в сервис – простой тест мультиметром покажет, когда пора менять АКБ.

Простой тест, который покажет, сколько проживет ваш аккумулятор
Ни плавание, ни гантели: лучшие упражнения для пенсионеров старше 60 лет
Ни плавание, ни гантели: лучшие упражнения для пенсионеров старше 60 лет
Зачем мучиться с пасынкованием? Эти томаты дают ведра плодов без лишних хлопот
Забудьте про сухое мясо: один нюанс — и картофель по-французски станет вашим фаворитом
Информационное поле Казахстана работает на дискредитацию отношений с Россией Любовь Степушова Гробница с тайной: кем была шестипалая женщина, похороненная 9000 лет назад? Игорь Буккер Цена цивилизации: фараоны оплатили античность, а индейцы — Возрождение Игорь Лавровский
Тихий сверхзвук — это реально: новый самолёт летает быстрее звука, но не оглушает людей
Корень зла: какие деревья считались проклятыми и почему их нельзя сажать возле дома
Хотите собирать ведрами? Вот чем и когда подкармливать жимолость
Хотите собирать ведрами? Вот чем и когда подкармливать жимолость
Последние материалы
Забудьте про банки: почему тушенка в реторт-упаковке удобнее
Пытаются обмануть больницы и врачей. Мошенники рассылают поддельные письма от имени налоговой
Смысл Недели о Страшном суде: что этот день открывает каждому из нас?
Гости сразу заметят! 9 вещей, которые создают неприятное впечатление о хозяйке
Хотите стать любимчиком кошки? Мужчинам придётся постараться
Ваш ковер снова будет как новый: лайфхак, который спасает от самых стойких пятен
Финляндия против быстрого мира: конфликт на Украине затянется?
От какой привычки стоит отказаться, чтобы сохранить здоровье почек — вы делаете это ежедневно
Обычная пластиковая бутылка – плохая идея для заправки бензина
В Чернобыле поврежден саркофаг реактора: что известно?
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.