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Бабушка не садится за рассаду без этих средств — теперь и у меня всегда отличный урожай

4:35
Садоводство

Чтобы рассада была здоровой и крепкой, одного правильного грунта и качественных семян недостаточно. Молодые растения часто сталкиваются с болезнями, вредителями и недостатком питательных веществ, поэтому важно заранее подготовить аптечку для их защиты. Эти 10 средств помогут справиться с любыми проблемами.

Посадка растения
Фото: Freepik by Designed by Freepik
Посадка растения

Аминосил — витамины для растений

Этот препарат содержит полный комплекс макро- и микроэлементов, а также более 40 аминокислот, которые участвуют в обменных процессах растений. Он помогает рассаде быстрее адаптироваться после пересадки, укрепляет её иммунитет и способствует обильному цветению и плодоношению. Продаётся в виде жидкого концентрата или гранул.

Атлант — полезные бактерии для почвы

Микробиологический препарат, содержащий полезные микроорганизмы, которые заселяют прикорневую зону растений и формируют правильный биоценоз. Это помогает снизить численность патогенных бактерий, улучшить состояние почвы и повысить её плодородие. Атлант обогащает грунт азотом и фосфором, расщепляя органические вещества в доступные для растений соединения.

Глиокладин — природный фунгицид

В составе этого препарата используется полезный гриб Trichoderma harzianum, который уничтожает патогенные грибки, вызывающие корневые гнили, аскохитоз, антракноз, альтернариоз и серую гниль. Глиокладин безопасен для человека, животных и окружающей среды, а его защитное действие сохраняется более 8 недель после внесения в почву.

Фитоспорин-М — защита от грибковых инфекций

Биофунгицид, содержащий бактерии Bacillus subtilis, помогает предотвратить корневую гниль, мучнистую росу, фитофтороз и другие грибковые болезни. Продаётся в виде порошка, пасты и жидкого концентрата. Для обработки рассады удобнее всего использовать жидкую форму, которая разводится в пропорции 10 капель на стакан воды.

Корневин — стимулятор роста корней

При пересадке рассада испытывает стресс, который может замедлить её развитие. Корневин помогает растению быстрее адаптироваться к новому месту и восстановить повреждённую корневую систему. Его можно использовать как в сухом виде, обрабатывая корешки перед посадкой, так и в виде раствора для полива.

Крепень — защита от вытягивания рассады

Если рассада начинает вытягиваться из-за недостатка света и высокой температуры, её стебли становятся тонкими и слабыми. Этот препарат регулирует рост растений, предотвращая их чрезмерное удлинение. Он способствует развитию мощной корневой системы, укрепляет надземную часть и повышает устойчивость к неблагоприятным условиям.

Фитоверм — средство от вредителей

Биологический инсектоакарицид, который помогает избавиться от тли, белокрылки, паутинного клеща, трипсов и других вредителей. Это одно из немногих средств, разрешённых для использования в жилых помещениях. После обработки у насекомых наступает паралич, а через два-три дня они полностью гибнут.

Актара — мощный инсектицид

Препарат из группы неоникотиноидов, предназначенный для борьбы с тлей, белокрылкой, трипсами, щитовками и ложнощитовками. В отличие от Фитоверма, он действует системно, проникая в ткани растения и уничтожая вредителей изнутри. Применяется как для опрыскивания, так и для полива.

Эпин-Экстра — стимулятор роста и адаптации

Этот биологический препарат помогает рассаде легче переносить стресс после пересадки, ускоряет её рост и повышает иммунитет. Используется для опрыскивания листьев, что особенно эффективно при резких перепадах температуры или после пересадки в открытый грунт.

Янтарная кислота — поддержка растений в любой фазе роста

Это органическое соединение стимулирует усвоение питательных веществ, ускоряет адаптацию растений, укрепляет корневую систему и помогает справляться со стрессом. Янтарная кислота улучшает состояние почвы и нормализует её микрофлору. Она продаётся как в садовых магазинах, так и в аптеках в виде таблеток, которые можно использовать для приготовления раствора.

Уточнения

Урожа́й — валовой (общий) сбор растениеводческой продукции, полученной в результате выращивания определённой сельскохозяйственной культуры со всей площади её посева (посадки) в хозяйстве, регионе или в стране.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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