Тля может появиться не только в саду, но и на комнатных растениях, стремительно распространяясь и уничтожая зелень. Эти вредители питаются соком цветов, ослабляя их и вызывая болезни. Эксперты рассказали, как распознать тлю, откуда она берется и какие методы помогут избавиться от нее раз и навсегда.
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Замиокулькас
Как определить тлю на растениях
Существует несколько видов тли, которые могут атаковать комнатные цветы:
Белая тля — повреждает корни и приводит к засыханию растения.
Черная тля — поражает жасмин, бобовые, вызывает скручивание листьев.
Зеленая тля — переносит вирусные болезни, часто встречается на цитрусовых.
Розанная тля — опасна для домашних роз, приводит к усыханию бутонов.
Ученые-океанологи высказали опасения относительно будущих изменений в мировом океане, связанных с климатическими процессами. По их мнению, если человечество не предпримет мер по снижению выбросов парниковых газов, последствия могут оказаться катастрофическими.