5 неприхотливых многолетников, которые украсят сад на долгие годы

2:43 Your browser does not support the audio element. Садоводство

В разгар дачного сезона времени на уход за клумбой может не хватать. Но это не повод отказываться от красивого цветника! Если выбрать неприхотливые многолетники, можно наслаждаться ярким садом без лишних хлопот. Представляем 5 растений, которые цветут долго, не требуют сложного ухода и способны расти на одном месте годами.

Фото: Own work by Niccolò Caranti, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Флоксы

Астранция — красота без проблем

Этот многолетник с необычными соцветиями высотой до 70 см отлично переносит заморозки и засуху. Его можно посадить в любом месте сада, включая полутень и пространство под деревьями. Цветение начинается в мае-июне и длится до глубокой осени. Астранция способна расти без пересадки до 10 лет!

Астильба — нежные метелки на долгие годы

Астильба — это куст с резными листьями и воздушными соцветиями-метелками. В зависимости от сорта высота растения варьируется от 15 см до 2 м. Оно легко приспосабливается к разным условиям, цветет несколько месяцев подряд и не требует сложного ухода. Единственное правило — в жаркую погоду астильбе нужен регулярный полив.

Астра — неприхотливая классика

Этот цветок знают и любят многие садоводы. Разнообразие сортов позволяет выбрать астры, цветущие весной, летом или осенью. Растение устойчиво к заморозкам и неприхотливо, но для обильного цветения его стоит удобрять и регулярно поливать.

Флокс — универсальный выбор

Флоксы могут расти как на солнце, так и в полутени. Большинство сортов устойчивы к холодам, не боятся засухи и отлично чувствуют себя на разных почвах. Они не требуют зимнего укрытия и цветут в самых разных оттенках — от белого до насыщенного лилового. Есть даже стелющиеся сорта, создающие яркий цветочный ковер.

Многолетняя гвоздика — нежная и стойкая

Гвоздика цветет с июня по сентябрь, радуя садоводов своей простотой и устойчивостью. Она легко переносит заморозки и засуху, но для хорошего роста ей нужно солнечное место с полутенью во второй половине дня. Почва должна быть торфянистой, а полив умеренным — без переувлажнения.

Если вы хотите наслаждаться цветущим садом без лишних хлопот, выбирайте неприхотливые многолетники. Астранция, астильба, астра, флокс и гвоздика годами будут украшать ваш участок, не требуя особого ухода.

Уточнения

Расте́ния (лат. Plantae, или Vegetabilia) — биологическое царство, одна из основных групп многоклеточных организмов, отличительной чертой представителей которой является способность к фотосинтезу, и включающая в себя мхи, папоротники, хвощи, плауны, голосеменные и цветковые растения. Нередко к растениям относят также все водоросли или некоторые их группы.

