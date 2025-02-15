В прошлом году моя соседка посадила тюльпаны по этому методу, а к 8 Марта заработала больше, чем могла подумать

2:38 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Тюльпаны украшают весенний сад, но чтобы они радовали яркими цветами, важно знать, когда и как их сажать. Эксперт Галина Гордеева рассказала, как выбрать качественные луковицы, какие ошибки совершают садоводы и что делать, чтобы тюльпаны цвели максимально долго.

Фото: unsplash.com by Alice Achterhof, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Тюльпаны

Когда сажать тюльпаны в 2025 году

Осенняя посадка считается оптимальной. Луковицы укореняются до зимы, а весной дружно зацветают.

Сентябрь-октябрь — идеальное время. Посадку лучше завершить за 35–45 дней до первых морозов.

Весенняя посадка возможна, но тюльпаны зацветут только через год. Почва должна прогреться до 12–15 °C.

Как правильно выбрать место и подготовить почву

Тюльпаны любят солнечные, защищенные от ветра участки. Почва должна быть рыхлой, воздухопроницаемой, без застоя воды.

Глубина посадки — 7–15 см, в зависимости от размера луковиц.

Расстояние между луковицами — 5–20 см (чем крупнее, тем больше дистанция).

Почва должна быть нейтральной или слабощелочной. Перед посадкой рекомендуется внести перегной или минеральные удобрения, но нельзя использовать свежий навоз.

Как ухаживать за тюльпанами

Полив умеренный, особенно во время роста и цветения. Не допускать застоя воды.

Весной после схода снега рекомендуется подкормить тюльпаны минеральными удобрениями.

Грунт можно мульчировать торфом или компостом для защиты от пересыхания.

Через 2–3 года луковицы рекомендуется выкапывать, сушить и пересаживать на новое место, чтобы избежать заболеваний.

Как выбрать качественные луковицы

Луковицы должны быть сухими, твердыми, без пятен, плесени и гнили.

Лучше покупать их у проверенных поставщиков или в садовых магазинах.

На упаковке должны быть указаны сорт, высота растения, цвет соцветий, срок посадки и другие характеристики.

Полезные советы по выращиванию тюльпанов

Чтобы избежать вредителей, можно посадить между тюльпанами несколько зубчиков чеснока.

Не рекомендуется сажать тюльпаны на одном месте более пяти лет.

В безветренных местах высокие сорта лучше подвязывать к опорам.

При правильной посадке и уходе тюльпаны будут цвести ярко и обильно, создавая весной красивый цветник.

Уточнения

Тюльпа́н — род многолетних травянистых луковичных растений семейства Лилейные (Liliaceae), в современных систематиках включающий более 80 видов.

