Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Когда ремонт авто – это квест: найдите, чего не хватает после визита в сервис
19 семян, которые нужно посадить сейчас для весеннего урожая
Приз будет присужден тому авиатору, который, поднявшись с земли, продержится в воздухе в течение 10 минут... — писала газета Новое время 16 февраля 1908 года
Не все мурлыки одинаковы: как инстинкты делают кошек уникальными
Лучше не улыбаться на улице — страны, где ценится сдержанность
Сжигаем 250 калорий за 20 минут: простая схема для тех, кто хочет ускорить похудение
Секреты древнеримского бетона: как он пережил тысячелетия
Спасение для волос с жирными корнями и сухими кончиками: простые шаги для идеального баланса
Роза Сябитова объяснила, чем опасны знакомства в Интернете: лжец не виноват

В прошлом году моя соседка посадила тюльпаны по этому методу, а к 8 Марта заработала больше, чем могла подумать

2:38
Садоводство

Тюльпаны украшают весенний сад, но чтобы они радовали яркими цветами, важно знать, когда и как их сажать. Эксперт Галина Гордеева рассказала, как выбрать качественные луковицы, какие ошибки совершают садоводы и что делать, чтобы тюльпаны цвели максимально долго.

Тюльпаны
Фото: unsplash.com by Alice Achterhof, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Тюльпаны

Когда сажать тюльпаны в 2025 году

Осенняя посадка считается оптимальной. Луковицы укореняются до зимы, а весной дружно зацветают.

  • Сентябрь-октябрь — идеальное время. Посадку лучше завершить за 35–45 дней до первых морозов.
  • Весенняя посадка возможна, но тюльпаны зацветут только через год. Почва должна прогреться до 12–15 °C.

Как правильно выбрать место и подготовить почву

Тюльпаны любят солнечные, защищенные от ветра участки. Почва должна быть рыхлой, воздухопроницаемой, без застоя воды.

  • Глубина посадки — 7–15 см, в зависимости от размера луковиц.
  • Расстояние между луковицами — 5–20 см (чем крупнее, тем больше дистанция).
  • Почва должна быть нейтральной или слабощелочной. Перед посадкой рекомендуется внести перегной или минеральные удобрения, но нельзя использовать свежий навоз.

Как ухаживать за тюльпанами

  • Полив умеренный, особенно во время роста и цветения. Не допускать застоя воды.
  • Весной после схода снега рекомендуется подкормить тюльпаны минеральными удобрениями.
  • Грунт можно мульчировать торфом или компостом для защиты от пересыхания.
  • Через 2–3 года луковицы рекомендуется выкапывать, сушить и пересаживать на новое место, чтобы избежать заболеваний.

Как выбрать качественные луковицы

  • Луковицы должны быть сухими, твердыми, без пятен, плесени и гнили.
  • Лучше покупать их у проверенных поставщиков или в садовых магазинах.
  • На упаковке должны быть указаны сорт, высота растения, цвет соцветий, срок посадки и другие характеристики.

Полезные советы по выращиванию тюльпанов

  • Чтобы избежать вредителей, можно посадить между тюльпанами несколько зубчиков чеснока.
  • Не рекомендуется сажать тюльпаны на одном месте более пяти лет.
  • В безветренных местах высокие сорта лучше подвязывать к опорам.

При правильной посадке и уходе тюльпаны будут цвести ярко и обильно, создавая весной красивый цветник.

Уточнения

Тюльпа́н — род многолетних травянистых луковичных растений семейства Лилейные (Liliaceae), в современных систематиках включающий более 80 видов. 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Сейчас читают
Не выбрасывайте старую кожаную куртку — простые способы вернуть ей вид
Недвижимость
Не выбрасывайте старую кожаную куртку — простые способы вернуть ей вид Аудио 
Названы лучшие духи, которые могут держаться весь день
Красота и стиль
Названы лучшие духи, которые могут держаться весь день Аудио 
Мир уйдет под воду уже в этом столетии — какие города затопит в первую очередь?
Наука и техника
Мир уйдет под воду уже в этом столетии — какие города затопит в первую очередь? Аудио 
Популярное
Этот рецепт заменил мне котлеты и жаркое! Потрясающе вкусно и просто

Хотите попробовать что-то новое? Эта необычная запеканка с печенью получается невероятно нежной и ароматной! Готовится просто, а результат — пальчики оближешь!

Этот рецепт заменил мне котлеты и жаркое! Потрясающе вкусно и просто
Как СССР создал технологию идеальных дорог, но сам же от неё отказался
Как СССР создал технологию идеальных дорог, но сам же от неё отказался
Как же я удивилась, когда узнала, где нельзя хранить подсолнечное масло
Ваша собака относится к долгожителям? Проверьте список пород
Удары из-за горизонта. Бомбардировщики Ту-22М недосягаемы для ПВО Украины Дмитрий Плотников Древний Египет сквозь аромат: как пахли боги и фараоны Игорь Буккер Информационное поле Казахстана работает на дискредитацию отношений с Россией Любовь Степушова
Гробница, спрятанная тысячелетиями, оказалась нетронутым кладом древнего мира
Шикарный десерт на скорую руку: штрудель с яблоками и орехами, вместо сложного теста — готовый лаваш
Плоский живот и стройные бедра за 14 дней — всего 4 упражнения
Плоский живот и стройные бедра за 14 дней — всего 4 упражнения
Последние материалы
В прошлом году моя соседка посадила тюльпаны по этому методу, а к 8 Марта заработала больше, чем могла подумать
Когда работа превращается в угрозу: как распознать опасные симптомы трудоголизма
Археологическая сенсация: руины римского форума в Лондоне
Ваш виноград гниёт ещё до сбора? Возможно, вы совершаете эти роковые ошибки
Цыгане, поцелуй, пощёчина: Анита Цой вспомнила, как начались её отношения с будущим мужем
Полёт над пустыней, пикник у озера и роскошный ужин — как устроить идеальное свидание в Дубае
Неожиданные кошачьи страхи: огурцы и ещё 10 предметов, которые могут напугать
Кореянки не тратят лишние деньги на патчи: хитрость с тканевой маской, которая творит чудеса
Коммунальные службы США: в канализации находим и енотов, и аллигаторов
Терапевтический эффект собак: реальная помощь в лечении расстройств
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.