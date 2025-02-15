Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Хотят доминировать на рынке? Трамп подписал указ о создании совета по добыче нефти и газа в США
Я изменила всего одну привычку в питании — и кожа больше не сохнет
Какой компот пить на диете? Советы диетолога Павлова для диабетиков и худеющих
Частые ночные походы в туалет: безобидная привычка или признак болезни
Мурчание 24/7: эти кошки созданы для тех, кто обожает ласковых питомцев
Обиделись на кошку? Вот как узнать, что она уже хочет помириться
Руль трясётся – что это: неправильный шиномонтаж или твоя машина уже пишет завещание
МИД Польши:Евросоюзу рано или поздно придётся направить войска на Украину
Энергетическая независимость или зелёная политика? В Великобритании открыто газовое месторождение

Как вырастить сочную кинзу дома — секрет быстрого урожая

2:01
Садоводство

Кинза — одна из самых неприхотливых зеленных культур, которая быстро всходит и радует урожаем. Уже через 2-3 дня после посадки появляются первые ростки, а через несколько недель можно собирать сочную и ароматную зелень. Но чтобы она была нежной и вкусной, важно соблюдать несколько правил.

Кинза
Фото: commons.wikimedia.org by 4028mdk09, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Кинза

Как правильно посадить кинзу?

  • Замачивание семян не обязательно, особенно если вы выращиваете кинзу на подоконнике или балконе. Для открытого грунта можно замочить семена в воде комнатной температуры, но это лишь ускорит процесс прорастания.
  • Выбор места: кинза любит солнце, поэтому в саду выбирайте хорошо освещенные участки. В зимний период ей потребуется дополнительное освещение — подойдет фитолампа или обычная люминесцентная лампа, размещенная на высоте 50 см от растения.
  • Схема посадки: семена заделывают на глубину 1,5-2 см, оставляя между ними 6-7 см.

Как правильно поливать кинзу?

  • В период активного роста зелени на 1 кв. м требуется 5-8 литров воды.
  • Когда растение формирует зонтики и семена, полив сокращают до 2-3 литров на 1 кв. м.
  • В засушливые дни кинзу нужно поливать чаще, иначе листья станут жесткими, а вкус потеряет насыщенность.

Почему нельзя есть кинзу после цветения?

Если ваша цель — получить свежую зелень, то важно собирать кинзу вовремя. Когда растение начинает цвести и формировать семена, листья становятся жесткими и практически несъедобными. Поэтому не затягивайте с уборкой урожая!

Кинза — простая в уходе культура, но для получения нежной и ароматной зелени важно соблюдать режим полива и вовремя срезать листья. Если дать растению зацвести, использовать его в пищу уже не получится.

Уточнения

Кориа́ндр посевно́й, или кориа́ндр овощно́й, или кинза́ (лат. Coriándrum sátivum) — однолетнее травянистое растение рода Кориандр (Coriandrum) семейства Зонтичные (Apiaceae).

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Сейчас читают
Поставки газа по трубопроводам из России могут вырасти в два раза
Экономика и бизнес
Поставки газа по трубопроводам из России могут вырасти в два раза
Как СССР создал технологию идеальных дорог, но сам же от неё отказался
Авто
Как СССР создал технологию идеальных дорог, но сам же от неё отказался Аудио 
Кардио, которое действительно работает: ходьба или бег лучше справится с лишними кг?
Новости спорта
Кардио, которое действительно работает: ходьба или бег лучше справится с лишними кг?
Популярное
Авто тратит больше топлива? Проверьте эту деталь, прежде чем ехать в сервис

Если машина стала "жрать" топливо, причина может быть не в моторе, а в одном небольшом датчике. Как быстро проверить его без поездки в сервис?

Авто тратит больше топлива? Проверьте эту деталь, прежде чем ехать в сервис
Мир уйдет под воду уже в этом столетии — какие города затопит в первую очередь?
Мир уйдет под воду уже в этом столетии — какие города затопит в первую очередь?
USB-порт на вашем телевизоре: скрытые возможности, о которых вы могли не знать
Где нельзя сажать огурцы? В этом месте они точно не вырастут
Ил-14. Легендарный самолёт, изменивший гражданскую авиацию Советского Союза Дмитрий Плотников Древний Египет сквозь аромат: как пахли боги и фараоны Игорь Буккер Информационное поле Казахстана работает на дискредитацию отношений с Россией Любовь Степушова
Не запомнили сигналы регулировщика? Этот забавный стишок решит проблему раз и навсегда
Слизни уползут с вашего участка в панике: проверенные способы спасти урожай
Поставки газа по трубопроводам из России могут вырасти в два раза
Поставки газа по трубопроводам из России могут вырасти в два раза
Последние материалы
Какой компот пить на диете? Советы диетолога Павлова для диабетиков и худеющих
Частые ночные походы в туалет: безобидная привычка или признак болезни
Как вырастить сочную кинзу дома — секрет быстрого урожая
Обиделись на кошку? Вот как узнать, что она уже хочет помириться
Мурчание 24/7: эти кошки созданы для тех, кто обожает ласковых питомцев
Руль трясётся – что это: неправильный шиномонтаж или твоя машина уже пишет завещание
МИД Польши:Евросоюзу рано или поздно придётся направить войска на Украину
Убираем желтизну и налет: как вернуть хрусталю первозданную прозрачность
Энергетическая независимость или зелёная политика? В Великобритании открыто газовое месторождение
Борис Гребенщиков* помог украинскому госпиталю вместе с зарубежными коллегами
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.