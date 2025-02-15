Как вырастить сочную кинзу дома — секрет быстрого урожая

2:01 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Кинза — одна из самых неприхотливых зеленных культур, которая быстро всходит и радует урожаем. Уже через 2-3 дня после посадки появляются первые ростки, а через несколько недель можно собирать сочную и ароматную зелень. Но чтобы она была нежной и вкусной, важно соблюдать несколько правил.

Фото: commons.wikimedia.org by 4028mdk09, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Кинза

Как правильно посадить кинзу?

Замачивание семян не обязательно, особенно если вы выращиваете кинзу на подоконнике или балконе. Для открытого грунта можно замочить семена в воде комнатной температуры, но это лишь ускорит процесс прорастания.

Выбор места : кинза любит солнце, поэтому в саду выбирайте хорошо освещенные участки. В зимний период ей потребуется дополнительное освещение — подойдет фитолампа или обычная люминесцентная лампа, размещенная на высоте 50 см от растения.

: кинза любит солнце, поэтому в саду выбирайте хорошо освещенные участки. В зимний период ей потребуется дополнительное освещение — подойдет фитолампа или обычная люминесцентная лампа, размещенная на высоте 50 см от растения. Схема посадки: семена заделывают на глубину 1,5-2 см, оставляя между ними 6-7 см.

Как правильно поливать кинзу?

В период активного роста зелени на 1 кв. м требуется 5-8 литров воды.

Когда растение формирует зонтики и семена, полив сокращают до 2-3 литров на 1 кв. м.

В засушливые дни кинзу нужно поливать чаще, иначе листья станут жесткими, а вкус потеряет насыщенность.

Почему нельзя есть кинзу после цветения?

Если ваша цель — получить свежую зелень, то важно собирать кинзу вовремя. Когда растение начинает цвести и формировать семена, листья становятся жесткими и практически несъедобными. Поэтому не затягивайте с уборкой урожая!

Кинза — простая в уходе культура, но для получения нежной и ароматной зелени важно соблюдать режим полива и вовремя срезать листья. Если дать растению зацвести, использовать его в пищу уже не получится.

Уточнения

Кориа́ндр посевно́й, или кориа́ндр овощно́й, или кинза́ (лат. Coriándrum sátivum) — однолетнее травянистое растение рода Кориандр (Coriandrum) семейства Зонтичные (Apiaceae).

