Эти цветы защитят ваш огород лучше любых инсектицидов

1:44 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Скоро начнется дачный сезон, и пора задуматься не только о семенах привычных овощей, но и о цветах, которые принесут пользу вашему огороду. Некоторые растения обладают способностью защищать культуры от болезней и вредителей, а также оздоравливать почву. Разбираемся, какие три цветка стоит обязательно посадить на участке.

Фото: creativecommons.org by Krystyna W., https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Настурция

Ромашка аптечная — естественный защитник от болезней

Эта знакомая каждому лекарственная трава полезна не только для здоровья человека, но и для растений. Огородные культуры, растущие рядом с ромашкой, реже страдают от грибковых заболеваний и атак насекомых. Она выделяет вещества, которые подавляют развитие вредных микроорганизмов, делая посадки крепче и устойчивее.

Календула — природный фитонцид и сидерат

Календула известна своими антисептическими свойствами, и это касается не только людей, но и почвы. Её можно высаживать рядом с овощными культурами или использовать как мульчу и сидерат. Фитонциды, выделяемые этим цветком, уничтожают болезнетворные бактерии и снижают риск заражения растений.

Настурция — защита от вредителей

Настурция не просто украшает участок, но и помогает в борьбе с капустной молью, нематодой и блошкой. Лучшее место для её посадки — рядом с капустой и земляникой, где она будет работать как естественный отпугиватель вредителей.

Ромашка, календула и настурция — это не просто цветы, а природные защитники вашего огорода. Они помогают сохранить урожай без химии, делают почву здоровее и уменьшают количество вредителей.

Уточнения

Расте́ния (лат. Plantae, или Vegetabilia) — биологическое царство, одна из основных групп многоклеточных организмов, отличительной чертой представителей которой является способность к фотосинтезу, и включающая в себя мхи, папоротники, хвощи, плауны, голосеменные и цветковые растения.

