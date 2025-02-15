Маракуйя в горшке — реально! Вот как заставить её плодоносить

2:13 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Маракуйя — это тропическая лиана, которую вполне можно выращивать даже в регионах с прохладными зимами. Она прекрасно адаптируется к умеренному климату, ведь в природе растет в горных районах, где температура не всегда высокая. Главное — создать для нее подходящие условия и знать особенности ухода.

Фото: commons.wikimedia.org by Hubert Berberich, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Маракуйя

Основные особенности выращивания маракуйи

1. Устойчивость к холоду

В отличие от многих других тропических растений, маракуйя может переносить понижение температуры. В зимних садах она спокойно переживает холода до +10…+12 °C, сбрасывая до 80% листьев весной, как полулистопадное растение.

2. Обрезка для хорошего урожая

Цвести маракуйя начинает на молодых побегах, как виноград. Поэтому ежегодная сильная обрезка необходима, чтобы растение активно наращивало новые ветви и давало много цветов. Без этого плодов можно не дождаться.

3. Перекрестное опыление

Одно из главных условий получения урожая — наличие двух растений, цветущих одновременно. Маракуйя требует перекрестного опыления, иначе завязей не будет.

4. Когда и как опылять цветки

Цветок маракуйи живет всего один день, и его нужно опылять в строго определенное время — с полудня до 15:00, когда пестики становятся активными. Если все сделать правильно, до 80% бутонов превращаются в плоды.

Можно ли выращивать маракуйю в горшке

Да, это вполне реально! Маракуйя не требует особого освещения, поэтому даже без фитоламп она способна успешно расти и плодоносить в горшке. Главное — соблюдать режим обрезки, контролировать температуру и не забывать о перекрестном опылении.

Вырастить маракуйю в домашних условиях — не такая сложная задача, как может показаться. Если создать ей правильные условия, ежегодно обрезать и не забывать о тонкостях опыления, можно получить богатый урожай даже в регионах с прохладным климатом.

Уточнения

Маракуйя (порт maracujá от тупи mara kuya) — фрукт, плод ряда тропических лиан из рода Страстоцвет — обычно вида Страстоцвет съедобный, иногда — вида Страстоцвет четырёхгранный (маракуйя гигантская), которые выращиваются в промышленных масштабах.

