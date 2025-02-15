Почему гибнет рассада огурцов? Три распространённые ошибки, которые её губят

Дачники назвали три главные ошибки, из-за которых портится рассада:
Используйте для выращивания рассады только рыхлую, хорошо дренированную, питательную почву. При появлении рассадных петель пленку необходимо снять с горшочков и переместить на самый светлый подоконник.
Удобряйте почву питательными веществами, когда рассада начнет выпускать листья. Удобрения помогут растению развить крепкие корни.
Как правило, к моменту высадки рассады в грунт должно пройти где-то около 25-30 дней от появления семядолей. У растения должно быть около трех настоящих листьев.
Проросток — растение, находящееся на одной из начальных стадий онтогенеза, в период с момента прорастания семени (то есть с момента, когда развивающийся зародыш пробивает семенную кожуру) до момента развёртывания листа главного побега (побега, развивающегося из зародышевой почечки).
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