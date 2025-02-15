Почему гибнет рассада огурцов? Три распространённые ошибки, которые её губят

1:16 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Дачники назвали три главные ошибки, из-за которых портится рассада:

Фото: commons.wikimedia.org by Schekinov Alexey Victorovich, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Рассада огурцов

Слишком много света для рассады. Растения нуждаются в отдыхе, поэтому рекомендуется обеспечить всего 14-16 часов света в сутки. Вы вносите слишком много или слишком мало удобрений. Недостаточное количество питательных веществ замедлит рост рассады. Слишком большое может повредить корни, что мешает рассаде впитывать воду. Низкая температура почвы. Большинству семян нравится температура почвы около 65-75°.

Как обеспечить хороший рост рассады

Используйте для выращивания рассады только рыхлую, хорошо дренированную, питательную почву. При появлении рассадных петель пленку необходимо снять с горшочков и переместить на самый светлый подоконник.

Удобряйте почву питательными веществами, когда рассада начнет выпускать листья. Удобрения помогут растению развить крепкие корни.

Как правило, к моменту высадки рассады в грунт должно пройти где-то около 25-30 дней от появления семядолей. У растения должно быть около трех настоящих листьев.

Уточнения

Проросток — растение, находящееся на одной из начальных стадий онтогенеза, в период с момента прорастания семени (то есть с момента, когда развивающийся зародыш пробивает семенную кожуру) до момента развёртывания листа главного побега (побега, развивающегося из зародышевой почечки).

