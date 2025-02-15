Что делать с орхидеей, если она давно не цвела? Вас спасёт одна хитрость

В период покоя орхидея отдыхает после обрезки и накапливает силы для следующего сезона, но и в этот период она требует ухода. Растение восстанавливается минимум за 7-8 недель.
Орхидеи начинают цвести в возрасте полутора-трех лет, когда у них вырастает не менее пяти листьев. Для этого растению нужны определенные условия. Несоблюдение их может стать причиной отсутствия цветения.
Попробуйте сделать свой собственный кондиционер для цветов из кипяченой рисовой воды. Он содержит тиамин, ниацин, фолиевую кислоту и рибофлавин, которые необходимы для цветения орхидей.
Лучше всего применять кипяченую рисовую воду один раз в 3-4 недели в период вегетации.
В такой ситуации можно намеренно создать небольшой стресс, переместив горшок на время в более прохладное место или сократив частоту полива.
Орхи́дные или Ятры́шниковые, также Орхиде́и (лат. Orchidáceae) — крупнейшее семейство однодольных растений.
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