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Альтернативы малине: что вырастить вместо старых кустов

3:22
Садоводство » Деревья и кустарники

Старый малинник со временем может утратить свою продуктивность, кусты могут начать мельчать, ягоды становятся меньше, а уход за ними требует слишком много усилий. Однако, обновляя участок, вы можете не только улучшить его внешний вид, но и повысить его продуктивность. Если вы задумываетесь о том, что посадить на месте старого малинника, в этой статье мы рассмотрим несколько вариантов растений и советы по их выбору.

Малинник
Фото: Own work by Александр Беляев, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Малинник

Замена на другие ягоды

Если вы все же хотите продолжать выращивать ягоды, замените малину на другие культуры:

  • Ежевика: это отличная альтернатива малине. Ежевика требует меньше ухода и также дает сладкие ягоды. Обратите внимание, что некоторые сорта могут быть колючими, поэтому выбирайте бесшипные разновидности.
  • Голубика: эти ягоды не только вкусные, но и очень полезные. Голубика предпочитает кислые почвы, что может потребовать предварительной подготовки почвы.
  • Крыжовник и смородина: эти растения хорошо растут на тех же участках и могут обеспечить урожай вкусных ягод при минимальном уходе.

Овощные культуры

Если вы хотите разнообразить свое меню, рассмотрите возможность посадки овощей:

  • Томаты: они прекрасно растут на солнечных местах и могут украсить ваш участок своим цветением.
  • Перец: как и томаты, перцы любят солнце и требуют постоянного полива, но могут дать хороший урожай.
  • Брокколи и цветная капуста: эти растения достаточно устойчивы к болезням и прекрасно чувствуют себя на освещенных участках.
  • Морковь и свёкла: корнеплоды не только полезны, но и легко уходят. Они могут расти на старом месте малинника, при условии, что вы подготовите почву.

Цветы и декоративные растения

Если вы хотите украсить свой участок, рассмотрите возможность посадки цветущих растений:

  • Садовые розы: эти цветы добавят романтики и красоты. Они требуют некоторого ухода, но их красиво цветение того стоит.
  • Лаванда: её аромат и красивый вид могут привлечь множество полезных насекомых, таких как пчелы.
  • Гортензия: эти кустарники красивы и требуют достаточно воды, но они могут добавить яркости вашему участку.

Удобрение и подготовка почвы

Перед посадкой новых культур важно тщательно подготовить почву. Для этого рекомендуется:

  • Очистить участок от старых корней малиницы, мусора и камней.
  • Провести анализ почвы, чтобы понять ее кислотность и питательные элементы.
  • Добавить органические удобрения: компост или перегной помогут улучшить структуру и плодородие почвы.

Смешанные посадки

Если место позволяет, комбинируйте различные культуры и цветы. Таким образом вы создадите красивую и плодородную экосистему.

Старый малинник — это не повод расстраиваться, а возможность для обновления и экспериментов. Выбор новых культур зависит от вашего желания, бюджета и климата. Обратите внимание на подготовку почвы и уход за новыми растениями, и вы сможете создать великолепный участок, который будет радовать вас своим урожаем и красотой.

Уточнения

Малинник - малина — род растений семейства Розовые (Rosaceae).

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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