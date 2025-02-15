Утаптывание снега вокруг деревьев: необходимость или опасность?

3:14 Your browser does not support the audio element. Садоводство Деревья и кустарники

Зимний период – важное время для деревьев и растительности в целом. Снег выполняет множество функций, таких как защита корней от холода, сохранение влаги и обеспечение естественной средой для зимовки насекомых. Одним из вопросов, который возникает у садоводов, является: нужно ли утаптывать снег вокруг деревьев?

Фото: panoramio.com by Дмитрий Мозжухин, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Яблоневый сад зимой

Плюсы утаптывания снега

Предотвращение выдувания снега: утаптывание снега может помочь предотвратить его выдувание сильными ветрами. Уплотненный снег остается на своем месте и продолжает выполнять защитную функцию. Защита от перегрева: если снежный покров слишком рыхлый, под солнечными лучами он может начать таять. Уплотненный снег будет менее подвержен таянию под солнцем, что важно для поддержания стабильной температуры почвы. Обеспечение доступа к влаге: утаптывая снег, вы способствуете образованию более плотной структуры, которая может легче удерживать влагу, что особенно важно для корней деревьев. Снег постепенно тает и снабжает растения необходимой влагой.

Минусы утаптывания снега

Повреждение корней: уплотнение снега может привести к образованию слишком жесткой поверхности, что затруднит доступ воды и воздуха к корням деревьев. В особенно холодные дни высокое давление на корни может вызвать их повреждение. Потеря теплоизоляции: рыхлый снег играет роль теплоизолирующего слоя, защищая корни от сильных морозов. Если снег утоптан, он теряет свои теплоизоляционные свойства и может привести к перегреву корней в процессе оттаивания и замерзания. Риск механического повреждения: утаптывание снега может привести к механическим повреждениям, особенно если проводить данную процедуру слишком активно или в неподходящих условиях.

Когда стоит утаптывать снег?

Ветреная погода: если снег начинает выдуваться или уровень снега у основания дерева сильно уменьшается, утаптывание может быть оправданным. Снежные метели: во время сильных снегопадов установка и сохранение снежного покрова вокруг растения помогут защитить его от морозов.

Когда не стоит это делать?

Тёплая погода: в периоды оттепели утаптывание снега может привести к повреждениям корней из-за недостатка воздуха и воды.

Мягкий, рыхлый снег: если снег уже плотно укрыл деревья, нет необходимости дополнительно его утрамбовывать.

Утаптывание снега вокруг деревьев — это вопрос, на который нет однозначного ответа. В большинстве случаев лучше оставить снег рыхлым, чтобы он мог выполнять свои основные функции. Однако, в определенных условиях, особенно при сильном ветре или обильных снегопадах, утаптывание может быть полезным для защиты растений. Главное — действовать осторожно и учитывать погодные условия, состояние снега и особенности ваших деревьев. Забота о растениях зимой обеспечит их здоровье и жизнеспособность в весенний период.

Уточнения

Зима́ — одно из четырёх времён года между осенью и весной.



Снег — форма атмосферных осадков, состоящая из мелких кристаллов льда. Относится к обложным осадкам, выпадающим на земную поверхность.

