Весна на пороге, а гортензия решила полежать подольше? Как разбудить спящую красавицу

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3:15
Садоводство » Цветы

Гортензия — это одно из самых красивых и распространенных декоративных растений, которое радует садоводов своим пышным цветением. Однако после зимы многие владельцы гортензий сталкиваются с проблемой: растения не начинают расти и не просыпаются.

Гортензия
Фото: KENPEI's photo is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
Гортензия

Причины, по которым гортензия не просыпается

  1. Неправильный уход зимой: гортензии требуют особого внимания в зимний период. Если растение не было защищено от холода (например, замульчировано или укрыто), корни могут подмерзнуть, и это может спровоцировать его гибель.
  2. Неоптимальные условия хранения: в случае, если гортензия была пересажена в горшок и находилась в помещении, она могла страдать от недостатка света и влаги. Это может повлиять на её способность к пробуждению весной.
  3. Проблемы с корневой системой: загнивание корней из-за переувлажнения или недостаточное развитие корней также могут стать причиной, по которой гортензия не просыпается. Если корни повреждены, растение не сможет получать достаточное количество питательных веществ.
  4. Недостаток питания: в конце зимы и начале весны гортензия нуждается в питательных веществах для активного роста. Нехватка удобрений может препятствовать пробуждению.
  5. Разные сорта гортензии: некоторые сорта гортензий, такие как гортензия метельчатая, могут просыпаться позже других. Местные климатические условия также могут влиять на сроки пробуждения.

Как спасти гортензию

Теперь, когда мы рассмотрели возможные причины, давайте узнаем, что можно сделать, чтобы спасти гортензию, которая не растет и не просыпается:

  1. Проверка состояния растения: первое, что нужно сделать, это осмотреть растение. Убедитесь, что стебли не подсохли и не покрыты пятнами. Проверьте, как выглядят листья: если у них есть признаки гнили или высыхания, возможно, растение нуждается в замене.
  2. Устранение поврежденных частей: если есть сухие или поврежденные участки на стеблях или листьях, аккуратно обрежьте их, чтобы стимулировать новые побеги.
  3. Удобрение: в начале весны примените специальное удобрение для гортензий, содержащее азот, фосфор и калий. Это поможет растению быстрее восстановиться и начать расти.
  4. Полив: убедитесь, что гортензия получает достаточно влаги. Но будьте осторожны, чтобы не переувлажнить растение. Полив стоит проводить, когда верхний слой почвы подсохнет.
  5. Создание оптимальных условий: если гортензия находится в горшке, убедитесь, что она получает достаточное количество солнечного света и свежего воздуха. Рассмотрите возможность переноса горшка на более светлое место или выставление растения на улицу (после угрозы заморозков).
  6. Профилактика: чтобы избежать подобных проблем в будущем, обеспечьте гортензии правильные условия ухода и защиты от зимнего холода. Мульчируйте корни, укрывайте растение при сильных морозах и следите за состоянием почвы.

Уточнения

Горте́нзия (лат. Hydrángea) — род цветковых растений семейства Гортензиевые, завезены в Европу в начале XIV века для зажиточных слоев, в основном Англии и Франции.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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