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Что нельзя сажать рядом с бархатцами: противопоказания для соседства

3:25
Садоводство » Цветы

Бархатцы — это не только красивые, но и необычайно полезные цветы для вашего сада. Они не только украшают пространство, но и успешно борются с вредителями, особенно с тлей. Эта статья рассмотрит, как бархатцы помогают в борьбе с тлей, а также какие растения не стоит сажать рядом с ними.

Бархатцы
Фото: Own work by Krzysztof Golik, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Бархатцы

Бархатцы: природные защитники

Бархатцы выделяют вещества, неприятные для многих насекомых-вредителей, в том числе и тли. Эти цветы обладают способностью отпугивать вредителей благодаря своему аромату. Они действуют как природные репелленты, и многие садоводы используют их как средство для защиты других растений в своем саду.

При наличии бархатцев рядом с другими растениями, тля быстро теряет интерес к вашему саду, так как предпочитает более «вкусные» растения. Более того, существует множество случаев, когда садоводы отмечали, что добавление бархатцев в их цветники и огороды значительно сократило количество тли всего за сутки.

Какие цветы уничтожают тлю

Помимо бархатцев, существуют и другие цветы, которые помогают в борьбе с тлей:

  1. Невенник: этот цветок не только прекрасно смотрится в саду, но и привлекает полезных насекомых, таких как божьи коровки, которые являются естественными врагами тли.
  2. Флокс: эти цветы также могут помочь в борьбе с тлей и другими вредителями благодаря своей привлекательности для хищных насекомых.
  3. Кошачья мята: привлекает полезных насекомых и отпугивает тлю благодаря своему сильному аромату.
  4. Лаванда: этот ароматный цветок не только воздействует на тлю, но и привлекает пчел и других полезных опылителей.

Что нельзя сажать рядом с бархатцами

Несмотря на все их преимущества, бархатцы имеют довольно строгие предпочтения в соседстве. Некоторые растения не стоит сажать рядом с этими цветами, так как они могут негативно влиять на их рост и здоровье:

  1. Фасоль: бархатцы могут угнетать рост фасоли, так как у них разные требования к условиям роста.
  2. Капуста: она может стать более уязвимой к вредителям в присутствии бархатцев, так как могут возникнуть проблемы с питательными веществами.
  3. Томат: некоторые сорта томатов могут плохо себя ощущать рядом с бархатцами, так как они могут конкурировать за ресурсы.
  4. Морковь: соседство с бархатцами может вызвать проблемы в росте моркови, так как у них различные требования к освещению и цвету.
  5. Перец: хотя бархатцы могут помочь в защите от некоторых вредителей, они также могут угнетать рост перца.

Бархатцы — это не только красиво цветущие растения, но и надежные защитники вашего сада от тли и других вредителей. Они легко интегрируются в любой ландшафтный дизайн и могут существенно повысить здоровье ваших растений. Однако, чтобы максимизировать их полезные свойства, важно избегать сажать их рядом с определенными культурами, которые могут негативно влиять на их рост и развитие. Правильное планирование вашего сада с учетом соседства растений поможет создать здоровую и красивую экосистему, в которой ваши цветы и овощи будут расти и развиваться без проблем.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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