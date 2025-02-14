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Меня называли странным, пока не увидели, как цветёт моя яблоня

3:29
Садоводство

Обрезка яблонь зимой помогает дереву лучше подготовиться к новому сезону. Она снижает риск болезней, делает крону здоровой и улучшает урожайность. Однако процедуру нельзя проводить в сильные морозы, иначе дерево ослабнет и может получить повреждения.

Яблоневый сад
Фото: Freepik by aleksandarlittlewolf
Яблоневый сад

Преимущества зимней обрезки

  • Снижается риск заражения болезнями и вредителями. В холодное время насекомые и микроорганизмы неактивны, а значит, инфекция не сможет попасть через срез.
  • Дерево легче переносит процедуру. В период покоя яблоня не расходует энергию на рост, поэтому быстро адаптируется.
  • Улучшается форма кроны. Это способствует лучшему доступу света и воздуха к плодам, повышая их качество.
  • Обрезка удобнее и безопаснее. Без листвы легче увидеть слабые и повреждённые ветки, а также добраться до труднодоступных мест.

Когда можно обрезать яблони зимой

Обрезку проводят в период покоя, когда нет сокодвижения. Подходящее время — с конца января до начала февраля, если температура не опускается ниже -10°C. В регионах с морозными зимами лучше перенести процедуру на осень или раннюю весну.

Подготовка к обрезке

Перед началом работы нужно проверить состояние дерева и подготовить инструменты. Осмотрите ветки на наличие повреждений, заболеваний и сухих участков. Секатор, ножовка и сучкорез должны быть чистыми и острыми, чтобы минимизировать риск заражения.

Какие бывают виды обрезки яблонь

  • Санитарная — удаление сломанных, засохших и больных веток.
  • Формирующая — создание красивой и сбалансированной кроны.
  • Омолаживающая — стимулирование роста новых побегов и продление жизни дерева.

Пошаговая инструкция по зимней обрезке яблони

  1. Определите основные скелетные ветви и центральный проводник. Они должны быть равномерно распределены.
  2. Удалите конкурирующие побеги, которые могут помешать развитию дерева.
  3. Вырежьте ветки, растущие внутрь кроны и создающие излишнюю загущенность.
  4. Укоротите слишком длинные побеги, обрезая их над почкой, направленной наружу.
  5. Обработайте срезы садовым варом, если их диаметр превышает 2-3 см.

Ошибки при обрезке яблонь зимой

  • Проведение обрезки в сильные морозы. При температуре ниже -10°C древесина становится хрупкой, а срезы хуже заживают.
  • Удаление слишком большого количества ветвей. Не стоит срезать больше трети кроны за один раз, иначе дерево испытает стресс.
  • Неправильная техника срезов. Обрезку нужно делать по кольцевому наплыву, не оставляя пеньков.

Как ухаживать за яблоней после обрезки

После процедуры дереву требуется дополнительное внимание. Важно обработать срезы защитными составами, провести подкормку ранней весной и следить за состоянием кроны. При необходимости проводят профилактическую обработку от болезней и вредителей.

Обрезка яблони зимой — полезная процедура, которая помогает дереву дольше оставаться здоровым и приносить хороший урожай. Главное — соблюдать правила и не проводить обрезку в экстремальные морозы.

Уточнения

Урожа́й — валовой (общий) сбор растениеводческой продукции, полученной в результате выращивания определённой сельскохозяйственной культуры со всей площади её посева (посадки) в хозяйстве, регионе или в стране.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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