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У меня дома растёт лимонное дерево — и вот как я этого добился

2:30
Садоводство

Вырастить лимонное дерево дома — реально! Оно не только украсит интерьер, но и наполнит помещение освежающим ароматом, а при правильном уходе даже порадует первыми плодами. Разбираемся, как посадить лимон из косточки и создать для него идеальные условия.

Комнатный лимон
Фото: commons.wikimedia.org by Frank Vincentz, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Комнатный лимон

Как посадить лимон из косточки

1. Подготовка косточек
Возьмите спелый лимон, извлеките косточки и промойте их. Высаживать семена нужно не позднее, чем через несколько дней, иначе они пересохнут.

2. Посадка семян
Горшок должен быть с дренажными отверстиями. Посадите косточки на глубину 1 см, аккуратно полейте и поставьте в тёплое место с рассеянным светом.

3. Создание мини-теплички
Чтобы ускорить прорастание, накройте горшок плёнкой или пластиковой крышкой — это создаст эффект парника.

4. Уход за всходами
Всходы появятся через 30-40 дней. Следите за влажностью почвы, но не заливайте её - избыток влаги может привести к загниванию корней.

5. Пересадка
Когда у саженцев появится несколько настоящих листочков, их можно пересадить в более просторные горшки.

Как ухаживать за лимонным деревом

  • Полив. Летом 2-3 раза в неделю, зимой 1-2 раза в неделю. Важно не пересушивать и не заливать почву.
  • Освещение. Лимону нужен яркий рассеянный свет. Зимой можно использовать фитолампы.
  • Температура. Летом +20…+25°C, зимой +10…+15°C.
  • Влажность. Оптимально 60%. Регулярно опрыскивайте листья или используйте увлажнитель воздуха.
  • Подкормка. Весной и летом удобряйте раз в 4-6 недель. Подойдут смеси с калием, фосфором и азотом.
  • Обрезка. Весной удаляйте слабые и засохшие ветки, чтобы стимулировать рост.

Когда ждать плодов

Без прививки лимон зацветёт только через 10-15 лет. Чтобы ускорить этот процесс, можно привить дерево, и тогда плоды появятся уже через 2-3 года.

Лимонное дерево — украшение любого дома, и при правильном уходе оно не только будет радовать глаз, но и подарит ароматные плоды!

Уточнения

Лимо́н — растение; вид рода Цитрус (Citrus) подтрибы Цитрусовые (Citrinae) семейства Рутовые (Rutaceae). Лимоном также называется плод (гесперидий) этого растения.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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