У меня дома растёт лимонное дерево — и вот как я этого добился

2:30 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Вырастить лимонное дерево дома — реально! Оно не только украсит интерьер, но и наполнит помещение освежающим ароматом, а при правильном уходе даже порадует первыми плодами. Разбираемся, как посадить лимон из косточки и создать для него идеальные условия.

Фото: commons.wikimedia.org by Frank Vincentz, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Комнатный лимон

Как посадить лимон из косточки

1. Подготовка косточек

Возьмите спелый лимон, извлеките косточки и промойте их. Высаживать семена нужно не позднее, чем через несколько дней, иначе они пересохнут.

2. Посадка семян

Горшок должен быть с дренажными отверстиями. Посадите косточки на глубину 1 см, аккуратно полейте и поставьте в тёплое место с рассеянным светом.

3. Создание мини-теплички

Чтобы ускорить прорастание, накройте горшок плёнкой или пластиковой крышкой — это создаст эффект парника.

4. Уход за всходами

Всходы появятся через 30-40 дней. Следите за влажностью почвы, но не заливайте её - избыток влаги может привести к загниванию корней.

5. Пересадка

Когда у саженцев появится несколько настоящих листочков, их можно пересадить в более просторные горшки.

Как ухаживать за лимонным деревом

Полив . Летом 2-3 раза в неделю, зимой 1-2 раза в неделю. Важно не пересушивать и не заливать почву.

. Летом 2-3 раза в неделю, зимой 1-2 раза в неделю. Важно не пересушивать и не заливать почву. Освещение . Лимону нужен яркий рассеянный свет. Зимой можно использовать фитолампы.

. Лимону нужен яркий рассеянный свет. Зимой можно использовать фитолампы. Температура . Летом +20…+25°C, зимой +10…+15°C.

. Летом +20…+25°C, зимой +10…+15°C. Влажность . Оптимально 60%. Регулярно опрыскивайте листья или используйте увлажнитель воздуха.

. Оптимально 60%. Регулярно опрыскивайте листья или используйте увлажнитель воздуха. Подкормка . Весной и летом удобряйте раз в 4-6 недель. Подойдут смеси с калием, фосфором и азотом.

. Весной и летом удобряйте раз в 4-6 недель. Подойдут смеси с калием, фосфором и азотом. Обрезка. Весной удаляйте слабые и засохшие ветки, чтобы стимулировать рост.

Когда ждать плодов

Без прививки лимон зацветёт только через 10-15 лет. Чтобы ускорить этот процесс, можно привить дерево, и тогда плоды появятся уже через 2-3 года.

Лимонное дерево — украшение любого дома, и при правильном уходе оно не только будет радовать глаз, но и подарит ароматные плоды!

Уточнения

Лимо́н — растение; вид рода Цитрус (Citrus) подтрибы Цитрусовые (Citrinae) семейства Рутовые (Rutaceae). Лимоном также называется плод (гесперидий) этого растения.



