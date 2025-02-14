У меня дома растёт лимонное дерево — и вот как я этого добился

Вырастить лимонное дерево дома — реально! Оно не только украсит интерьер, но и наполнит помещение освежающим ароматом, а при правильном уходе даже порадует первыми плодами. Разбираемся, как посадить лимон из косточки и создать для него идеальные условия.
1. Подготовка косточек
Возьмите спелый лимон, извлеките косточки и промойте их. Высаживать семена нужно не позднее, чем через несколько дней, иначе они пересохнут.
2. Посадка семян
Горшок должен быть с дренажными отверстиями. Посадите косточки на глубину 1 см, аккуратно полейте и поставьте в тёплое место с рассеянным светом.
3. Создание мини-теплички
Чтобы ускорить прорастание, накройте горшок плёнкой или пластиковой крышкой — это создаст эффект парника.
4. Уход за всходами
Всходы появятся через 30-40 дней. Следите за влажностью почвы, но не заливайте её - избыток влаги может привести к загниванию корней.
5. Пересадка
Когда у саженцев появится несколько настоящих листочков, их можно пересадить в более просторные горшки.
Без прививки лимон зацветёт только через 10-15 лет. Чтобы ускорить этот процесс, можно привить дерево, и тогда плоды появятся уже через 2-3 года.
Лимонное дерево — украшение любого дома, и при правильном уходе оно не только будет радовать глаз, но и подарит ароматные плоды!
Лимо́н — растение; вид рода Цитрус (Citrus) подтрибы Цитрусовые (Citrinae) семейства Рутовые (Rutaceae). Лимоном также называется плод (гесперидий) этого растения.
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