Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как не потерять доверие кошки: 15 действий, которых следует избегать
Сахар в кофе: вредная привычка или полезный ритуал
Больше никакого жёсткого мяса! Один шаг — и плов получается идеальным
Эксперименты в саду: стоит ли поливать рассаду газировкой?
Возвращение стиля: пальто из 70-х снова в моде, в нём щеголяют знаменитости
Тайна снов о кошках: от гармонии до предупреждения о предательстве
У озера Сальто в горах, где можно отдохнуть и покататься на велосипеде
Экономист спрогнозировал весенний рост цен в России
Дмитрий Нагиев показал архивное фото со своей бывшей девушкой

Соседи в панике: теперь за дачные постройки придется платить налог

1:47
Садоводство

Недавно интернет заполонили тревожные новости: якобы теперь владельцам дачных участков придется платить налог за все хозяйственные постройки, включая бани, сараи, туалеты и теплицы. Многие дачники поспешили готовить кошельки, но оказалось, что эта информация не совсем точна.

Дачный туалет
Фото: commons.wikimedia.org by Myotus, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Дачный туалет

Есть ли новый налог на дачные постройки

Минфин России официально опроверг слухи. В действительности никаких новых налогов не вводилось — все хозяйственные постройки облагаются налогом по старым правилам, действующим с 1992 года.

Какие строения подлежат налогообложению

Платить налог нужно только за капитальные постройки, которые:

  • имеют фундамент;
  • оснащены коммуникациями (канализация, водопровод, газ, отопление);
  • занимают площадь более 50 кв. м.

То есть ветхий сарай, деревянный туалет или теплица налогом не облагаются.

Стоит ли регистрировать постройки

Каждый дачник сам принимает решение о регистрации строений. Если объект не зарегистрирован, налог на него не начисляется. Однако регистрация даёт юридическую защиту в случае раздела имущества, наследования или судебных споров.

Можно ли снять сарай или баню с учёта

Если вы уже зарегистрировали хозяйственную постройку и хотите снять её с налогообложения, можно обратиться в налоговую службу с заявлением о снятии объекта с учета. Рассмотрение запроса занимает до трёх месяцев.

Таким образом, налог на сараи и туалеты — это миф. Если у вас нет капитальных строений, можно не волноваться и спокойно готовиться к дачному сезону.

Уточнения

Ба́ня — помещение, оборудованное для мытья человека с одновременным действием воды и горячего воздуха (в турецких и римских банях) или воды и пара (в русской и финской бане). Часто в это понятие вкладывается весь комплекс действий, осуществляемых человеком в бане или связанных с ней.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Сейчас читают
Верный друг на долгие годы: эти породы собак почти никогда не болеют
Домашние животные
Верный друг на долгие годы: эти породы собак почти никогда не болеют Аудио 
Коллаген, который действительно работает: какая форма усваивается лучше
Красота и стиль
Коллаген, который действительно работает: какая форма усваивается лучше
Самый коварный алкоголь для водителей – он оставляет следы дольше всех
Авто
Самый коварный алкоголь для водителей – он оставляет следы дольше всех Аудио 
Популярное
Простой тест, который покажет, сколько проживет ваш аккумулятор

Как понять, что аккумулятор скоро выйдет из строя? Для проверки не нужно ехать в сервис – простой тест мультиметром покажет, когда пора менять АКБ.

Простой тест, который покажет, сколько проживет ваш аккумулятор
Ни плавание, ни гантели: лучшие упражнения для пенсионеров старше 60 лет
Ни плавание, ни гантели: лучшие упражнения для пенсионеров старше 60 лет
Зачем мучиться с пасынкованием? Эти томаты дают ведра плодов без лишних хлопот
Забудьте про сухое мясо: один нюанс — и картофель по-французски станет вашим фаворитом
Информационное поле Казахстана работает на дискредитацию отношений с Россией Любовь Степушова Гробница с тайной: кем была шестипалая женщина, похороненная 9000 лет назад? Игорь Буккер Цена цивилизации: фараоны оплатили античность, а индейцы — Возрождение Игорь Лавровский
Корень зла: какие деревья считались проклятыми и почему их нельзя сажать возле дома
Тихий сверхзвук — это реально: новый самолёт летает быстрее звука, но не оглушает людей
Хотите собирать ведрами? Вот чем и когда подкармливать жимолость
Хотите собирать ведрами? Вот чем и когда подкармливать жимолость
Последние материалы
Больше никакого жёсткого мяса! Один шаг — и плов получается идеальным
Эксперименты в саду: стоит ли поливать рассаду газировкой?
Возвращение стиля: пальто из 70-х снова в моде, в нём щеголяют знаменитости
Тайна снов о кошках: от гармонии до предупреждения о предательстве
У озера Сальто в горах, где можно отдохнуть и покататься на велосипеде
Экономист спрогнозировал весенний рост цен в России
Цензура в Европе. Джей-Ди Вэнс сделал заявление
Дмитрий Нагиев показал архивное фото со своей бывшей девушкой
Низкоуглеводная пицца на сковороде: быстро и полезно
Tesla подает иски против потребителей: война с критиками в Китае
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.