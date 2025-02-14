Соседи в панике: теперь за дачные постройки придется платить налог

1:47 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Недавно интернет заполонили тревожные новости: якобы теперь владельцам дачных участков придется платить налог за все хозяйственные постройки, включая бани, сараи, туалеты и теплицы. Многие дачники поспешили готовить кошельки, но оказалось, что эта информация не совсем точна.

Фото: commons.wikimedia.org by Myotus, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Дачный туалет

Есть ли новый налог на дачные постройки

Минфин России официально опроверг слухи. В действительности никаких новых налогов не вводилось — все хозяйственные постройки облагаются налогом по старым правилам, действующим с 1992 года.

Какие строения подлежат налогообложению

Платить налог нужно только за капитальные постройки, которые:

имеют фундамент;

оснащены коммуникациями (канализация, водопровод, газ, отопление);

занимают площадь более 50 кв. м.

То есть ветхий сарай, деревянный туалет или теплица налогом не облагаются.

Стоит ли регистрировать постройки

Каждый дачник сам принимает решение о регистрации строений. Если объект не зарегистрирован, налог на него не начисляется. Однако регистрация даёт юридическую защиту в случае раздела имущества, наследования или судебных споров.

Можно ли снять сарай или баню с учёта

Если вы уже зарегистрировали хозяйственную постройку и хотите снять её с налогообложения, можно обратиться в налоговую службу с заявлением о снятии объекта с учета. Рассмотрение запроса занимает до трёх месяцев.

Таким образом, налог на сараи и туалеты — это миф. Если у вас нет капитальных строений, можно не волноваться и спокойно готовиться к дачному сезону.

Уточнения

Ба́ня — помещение, оборудованное для мытья человека с одновременным действием воды и горячего воздуха (в турецких и римских банях) или воды и пара (в русской и финской бане). Часто в это понятие вкладывается весь комплекс действий, осуществляемых человеком в бане или связанных с ней.

