Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Преступление по-швейцарски — как весь мир пытался поймать престарелого преступника?
Гипертония атакует молча: как вовремя распознать и предотвратить
Диван как новый: лучше очистить мягкую мебель в домашних условиях именно так
Модный тренд 2025 года: галстуки с джинсами — как носить и сочетать
Зимой кожа страдает? Добавьте в рацион эти продукты – результат удивит
Проверено веками: не только кошка может принести удачу новому дому
Бузова показала, как отомстила бывшему после известия об отцовстве Давы
Водители Uber, Addison Lee и Bolt требуют справедливой оплаты труда
Подтянутое и молодое тело за 2 недели: как подобрать себе массаж для похудения?

Я думал, что могу делать на даче всё, что угодно — пока не получил штраф на 50 000 рублей

3:09
Садоводство

Многие уверены, что на собственном дачном участке можно делать всё, что угодно. Однако законы постоянно меняются, и некоторые привычные вещи могут обернуться штрафами с несколькими нулями. Чтобы не попасть в неприятную ситуацию, стоит заранее узнать, за что можно получить серьёзное наказание.

Загородный дом
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Загородный дом

1. Сжигание мусора
Разводить костры и сжигать отходы на даче нельзя. По закону огонь можно использовать только в специальных негорючих ёмкостях и на оборудованных площадках. За нарушение грозит штраф до 20 000 рублей.

2. Закапывание отходов
Некоторые виды мусора, включая покрышки, стройматериалы и батарейки, запрещено закапывать. За это можно получить штраф до 7 000 рублей.

3. Вырубка деревьев
Срубить плодовое дерево на своём участке можно, но с другими породами всё сложнее. Если дерево относится к ценным породам, его спиливание может обернуться штрафом до 500 000 рублей или даже уголовной ответственностью.

4. Самозахват земли
Если расширить участок за счёт бесхозного участка, можно получить штраф от 5 000 рублей. В некоторых случаях возможен принудительный снос построек.

5. Перерасход воды
Если на даче установлена артезианская скважина или используется больше 100 кубометров воды в сутки, без лицензии не обойтись. Штраф за нарушение до 5 000 рублей.

6. Шум в неположенное время
На даче тоже действуют законы о тишине. В разных регионах ограничения могут отличаться, но чаще всего шуметь запрещено с 21:00 до 8:00 в будние дни и с 21:00 до 10:00 в выходные. За нарушение грозит штраф до 5 000 рублей.

7. Возведение глухого забора
Не все знают, но забор между участками не должен быть глухим — он должен пропускать свет. Если сосед пожалуется, можно получить предписание снести конструкцию или заплатить штраф.

8. Разведение скота
Если участок не предназначен для ведения личного подсобного хозяйства, нельзя разводить сельскохозяйственных животных и птицу. За нарушение могут оштрафовать на 10 000 рублей.

9. Нарушение прав соседей
Если случайно затопить соседний участок из-за полива, разрушить забор или загрязнить общий колодец, можно получить не только штраф до 125 000 рублей, но и судебный иск.

10. Нарушение границ участка
Все постройки на участке должны соответствовать строительным нормам. Если забор, баня или теплица установлены слишком близко к соседям, вас могут оштрафовать и заставить снести объект.

Знать актуальные законы — это лучший способ избежать штрафов и неприятных разбирательств с соседями.

Уточнения

Да́ча — загородный дом, используемый его владельцами для проживания, отдыха, выращивания сельскохозяйственной продукции .
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Сейчас читают
Авто тратит больше топлива? Проверьте эту деталь, прежде чем ехать в сервис
Авто
Авто тратит больше топлива? Проверьте эту деталь, прежде чем ехать в сервис Аудио 
Лёд отступает, а история оживает: в Норвегии нашли артефакты, пролежавшие 1300 лет
Наука и техника
Лёд отступает, а история оживает: в Норвегии нашли артефакты, пролежавшие 1300 лет Аудио 
Самый коварный алкоголь для водителей – он оставляет следы дольше всех
Авто
Самый коварный алкоголь для водителей – он оставляет следы дольше всех Аудио 
Популярное
Простой тест, который покажет, сколько проживет ваш аккумулятор

Как понять, что аккумулятор скоро выйдет из строя? Для проверки не нужно ехать в сервис – простой тест мультиметром покажет, когда пора менять АКБ.

Простой тест, который покажет, сколько проживет ваш аккумулятор
Ни плавание, ни гантели: лучшие упражнения для пенсионеров старше 60 лет
Ни плавание, ни гантели: лучшие упражнения для пенсионеров старше 60 лет
Зачем мучиться с пасынкованием? Эти томаты дают ведра плодов без лишних хлопот
Забудьте про сухое мясо: один нюанс — и картофель по-французски станет вашим фаворитом
Информационное поле Казахстана работает на дискредитацию отношений с Россией Любовь Степушова Гробница с тайной: кем была шестипалая женщина, похороненная 9000 лет назад? Игорь Буккер Цена цивилизации: фараоны оплатили античность, а индейцы — Возрождение Игорь Лавровский
Тихий сверхзвук — это реально: новый самолёт летает быстрее звука, но не оглушает людей
Корень зла: какие деревья считались проклятыми и почему их нельзя сажать возле дома
Хотите собирать ведрами? Вот чем и когда подкармливать жимолость
Хотите собирать ведрами? Вот чем и когда подкармливать жимолость
Последние материалы
Зимой кожа страдает? Добавьте в рацион эти продукты – результат удивит
Я думал, что могу делать на даче всё, что угодно — пока не получил штраф на 50 000 рублей
Проверено веками: не только кошка может принести удачу новому дому
Бузова показала, как отомстила бывшему после известия об отцовстве Давы
Водители Uber, Addison Lee и Bolt требуют справедливой оплаты труда
Подтянутое и молодое тело за 2 недели: как подобрать себе массаж для похудения?
Как определить, находится ли ваша кошка в состоянии стресса? Обратите внимание на эти признаки
Подружиться с Китаем? Некоторые лидеры стран ЕС задумались о смягчении отношения к Китаю
Хотите завести немецкую овчарку? Прочитайте это, прежде чем принять решение
Восточный десерт, который можно есть без вреда — секрет правильной халвы
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.