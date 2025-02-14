Я думал, что могу делать на даче всё, что угодно — пока не получил штраф на 50 000 рублей

3:09 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Многие уверены, что на собственном дачном участке можно делать всё, что угодно. Однако законы постоянно меняются, и некоторые привычные вещи могут обернуться штрафами с несколькими нулями. Чтобы не попасть в неприятную ситуацию, стоит заранее узнать, за что можно получить серьёзное наказание.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Загородный дом

1. Сжигание мусора

Разводить костры и сжигать отходы на даче нельзя. По закону огонь можно использовать только в специальных негорючих ёмкостях и на оборудованных площадках. За нарушение грозит штраф до 20 000 рублей.

2. Закапывание отходов

Некоторые виды мусора, включая покрышки, стройматериалы и батарейки, запрещено закапывать. За это можно получить штраф до 7 000 рублей.

3. Вырубка деревьев

Срубить плодовое дерево на своём участке можно, но с другими породами всё сложнее. Если дерево относится к ценным породам, его спиливание может обернуться штрафом до 500 000 рублей или даже уголовной ответственностью.

4. Самозахват земли

Если расширить участок за счёт бесхозного участка, можно получить штраф от 5 000 рублей. В некоторых случаях возможен принудительный снос построек.

5. Перерасход воды

Если на даче установлена артезианская скважина или используется больше 100 кубометров воды в сутки, без лицензии не обойтись. Штраф за нарушение до 5 000 рублей.

6. Шум в неположенное время

На даче тоже действуют законы о тишине. В разных регионах ограничения могут отличаться, но чаще всего шуметь запрещено с 21:00 до 8:00 в будние дни и с 21:00 до 10:00 в выходные. За нарушение грозит штраф до 5 000 рублей.

7. Возведение глухого забора

Не все знают, но забор между участками не должен быть глухим — он должен пропускать свет. Если сосед пожалуется, можно получить предписание снести конструкцию или заплатить штраф.

8. Разведение скота

Если участок не предназначен для ведения личного подсобного хозяйства, нельзя разводить сельскохозяйственных животных и птицу. За нарушение могут оштрафовать на 10 000 рублей.

9. Нарушение прав соседей

Если случайно затопить соседний участок из-за полива, разрушить забор или загрязнить общий колодец, можно получить не только штраф до 125 000 рублей, но и судебный иск.

10. Нарушение границ участка

Все постройки на участке должны соответствовать строительным нормам. Если забор, баня или теплица установлены слишком близко к соседям, вас могут оштрафовать и заставить снести объект.

Знать актуальные законы — это лучший способ избежать штрафов и неприятных разбирательств с соседями.

Уточнения

Да́ча — загородный дом, используемый его владельцами для проживания, отдыха, выращивания сельскохозяйственной продукции .



